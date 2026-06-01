À l’aube du 25ème anniversaire de FFX, Square Enix se prépare à sortir un nouvel artbook sur les coulisses du jeu, avec la présence d’illustrations inédites pour l’occasion.

Cette semaine sera-t-elle enfin celle de l’annonce tant attendue de FF7 Remake 3 ? À la veille d’un ambitieux State of Play pour PlayStation, mais aussi d’un généreux Summer Game Fest à venir ce vendredi, la question se pose assurément chez tous les fans de Final Fantasy. Et en attendant que nous puissions en découvrir la réponse, Square Enix continue de réserver de belles surprises à sa communauté, en témoigne l’annonce d’un nouvel ouvrage de collection visant à célébrer le vingt-cinquième anniversaire de FFX en cette année 2026.

FFX s’offre un nouvel artbook de collection pour ses 25 ans

En effet, tous les regards sont peut-être tournés vers l’avenir de la franchise, mais cela ne veut pas dire pour autant que l’éditeur en oublie son passé. C’est pourquoi comme annoncé au mois d’avril, FFX sera au cœur de nombreuses surprises au cours des prochaines semaines, toutes destinées à permettre à Square Enix d’« exprimer [sa] gratitude envers tous ceux qui [les] ont soutenus au fil des années ». Parmi elles notamment : un nouvel artbook aux couleurs du jeu, sur lequel nous avons enfin davantage d'informations à l'approche de sa sortie.

Teasé par l’éditeur courant avril, ce dernier, officiellement baptisé « Final Fantasy X : 25th Anniversary Visual Art Book – Eternal Spira », permettra ainsi aux fans de la franchise de (re)découvrir toutes les illustrations de FFX dévoilées à ce jour ; y compris celles de Tidus, Yuna et des autres personnages que l’on pouvait retrouver dans la vidéo bonus « WILL » du remaster HD de FFX/X-2. En prime, des illustrations inédites signées Tetsuya Nomura, réalisées durant la production de New FFX Kabuki, sont également annoncées par Square Enix.

Proposé au tarif de 2 750 ¥ (soit environ 15€ chez nous), l’ouvrage est actuellement disponible à la précommande sur la boutique officielle de l’éditeur. Notons qu’il ne semble pour l’instant être proposé qu’au Japon, et qu’on ignore si une traduction française – ou au moins anglaise – sera au programme à l’avenir. On espère néanmoins être rapidement fixés sur la question, surtout sachant que l’ouvrage est annoncé pour le 3 juillet 2026. FFX, quant à lui, fêtera officiellement ses 25 ans le 19 juillet prochain, et demeure aujourd’hui encore l'un des JRPG les plus mythiques de la PS2.

Source : Square Enix