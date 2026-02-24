A quelques mois de la sortie de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2, Square Enix prend une très bonne décision concernant les performances du jeu. Le directeur de la trilogie se veut même plutôt rassurant.

C'était sans aucun doute l'un des gros événements du mois passé sur Nintendo Switch et Xbox Series : la sortie du très attendu FF7 Remake, deux ans après sa parution originale sur PlayStation 5. Le premier épisode de la trilogie de Square Enix y était en effet très attendu. Au point d'ailleurs, qu'il se hisse en quelques heures au top des ventes de l'eShop juste après sa mise en ligne. La route est donc déjà pavée en vue de la sortie de sa suite FF7 Rebirth sur Switch 2, prévue pour le 3 juin 2026.

Seulement voilà, concernant FF7 Rebirth, les performances sur Switch 2 soulèvent des interrogations. Les fans se demandent comment le jeu va tourner sur la console de Nintendo. Et à juste titre. Le deuxième épisode n'a pas vraiment la même structure que l'opus Remake original. Beaucoup plus ouvert que son aîné, le jeu déploie un ensemble de grandes zones ouvertes interconnectées. On peut donc naturellement se demander si les performances seront au rendez-vous, mais Square Enix se veut rassurant à ce sujet.

La bande-annonce en français de FF7 Rebirth sur Switch 2

FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2 vise « 30 FPS en toutes circonstances »

Dans une interview accordée au média Automaton, le directeur de la trilogie Naoki Hamaguchi s'attarde sur la technique et les performances de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2. Le journaliste l'interroge notamment au sujet des cheveux de Cloud - ça ne s'invente pas. Hamaguchi revient ainsi sur la prochaine version hybride du jeu, attendue de pied ferme par les joueurs. « Il y a des limitations inhérentes au matériel, mais je pense que pouvoir jouer n'importe quand, n'importe où et quand on veut à un framerate stable est vraiment une super chose », a déclaré Hamaguchi.

C'est notamment pour cette raison que, plus tard dans l'interview, le directeur de la série rassure la communauté au sujet des intentions de l'équipe. « Oui, on vise constamment les 30 images par seconde dès que c'est possible », poursuit-il. « Pour FF7 Rebirth et le troisième opus, nos ingénieurs travaillent dur pour s'assurer des meilleures performances à ce niveau, et j'espère que les joueurs ont hâte d'y jouer ».

En toutes circonstances donc, FF7 Rebirth devrait donc profiter des performances matérielles de la Nintendo Switch 2 pour tourner à 30 images par seconde au moins, même dans les zones les plus larges. Et lorsque le journaliste l'interroge au sujet des cheveux de Cloud, parfois victimes d'un anticrénelage un peu brutal sur les autres supports, Hamaguchi se montre rassurant concernant ces questionnements capillaires. « Sur Switch 2, on réduit la résolution dans les scènes les plus lourdes, puis on compense avec du DLSS. C'est une technologie qui ne fait pas toujours bon ménage avec notre rendu de cheveux, donc quelques artefacts peuvent apparaître ». Cloud aura donc peut-être parfois besoin d'un rendez-vous chez le coiffeur mais au moins, le jeu devrait bien tourner sur la dernière console de Nintendo le 3 juin prochain.

Source : Nintendo Life