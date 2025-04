Ces dernières années ont été des plus prolifiques pour les inconditionnels de Final Fantasy. Entre une collection remasterisée des six premiers jeux, un FF16 venu dépoussiérer la licence avec un gameplay ouvertement orienté action, et surtout un FF7 Rebirth d’excellente facture, les fans ont eu de quoi s’occuper. En interne, les équipes bûchent sur le dernier volet de la trilogie de remake, qui devrait bien arriver plus vite que prévu. Cependant, c’est un autre jeu qui occupe l’esprit des joueurs : le fameux FF9 Remake. Secret de polichinelle ou arlésienne, le titre faisait partie des nombreux projets à avoir leaké à cause de la fuite de Nvidia. Si Square Enix n’a toujours pas officialisé son existence, l’éditeur japonais avait en tout cas de grands projets pour cet épisode aussi emblématique qu’apprécié. Ils sont malheureusement bien partis pour tomber à l’eau.

La magie risque de s'éteindre pour la série FF9

Si vous lisez assidûment nos colonnes, vous n’êtes pas sans savoir que Square Enix avait commandé une série d’animation autour du jeu au studio français Cyber Group Studios. Un projet qui avait été entamé en 2021 et dont de premières images, ainsi qu’une présentation avaient fait le tour de la Toile. Cette série FF9 devait alors suivre les aventures de six jeunes mages noirs, tous des enfants de Vivi, personnage indissociable du jeu. Paisiblement installés à Alexandrie, leur quotidien aurait été chamboulé alors que l’un d’eux se retrouve figé comme une statue. Ca avait clairement du potentiel, mais il semblerait que la série FF9 ne voit finalement jamais le jour.

Malgré ses projets de qualité, le studio français était en difficulté économique et n’est pas parvenu à redresser la barre. Comme nous l'apprennent nos confrères d’Ecran Total, Cyber Group Studios est placé en liquidation judiciaire. En d’autres termes, cela signifie qu’aucune offre de rachat n’a abouti et que les actifs de la société seront revendus afin de payer les créanciers. La série FF9 devrait donc en faire partie, mais son avenir reste pour l’heure incertain. Il n’est cependant pas exclu que le projet soit finalement transféré ailleurs, mais si tel est le cas, on risque de ne pas voir Vivi et sa troupe sur nos écrans avant un très long moment.

On espère que d'ici là, Square Enix se décidera enfin à révéler au grand jour FF9 Remake, qui serait bien une réalité selon plusieurs sources fiables. Le Summer Game Fest semble tout indiqué pour une annonce qui risque de donner un coup de chaud aux fans.









Quelques images de la série FF9 ©Cyber Group Studios

Source : Ecran Total