Cela faisait un moment que l’on n’avait plus entendu parler de la série animée FF9. Pourtant, un document récemment partagé sur Internet vient relancer l’attention autour du projet qui semble annulé. Et cette fois, il ne s’agit pas simplement d’une adaptation classique. L’idée va plus loin. Et elle pourrait bien séduire les fans de longue date… comme les nouveaux venus. C'était parfait pour attendre FF9 Remake.

Un projet de série animée FF9

D’après une présentation confidentielle qui a leaké en ligne, la série ne raconterait pas directement l’histoire du jeu culte sorti sur PlayStation. À la place, elle proposerait une toute nouvelle aventure dans le même univers, intitulée FF9 : Black Mages Legacy.

Le scénario suivrait un groupe de six jeunes mages noirs : Thea, Mel, Koln, Fala, Luciola et Doc. Tous sont les enfants du personnage emblématique Vivi, l’un des héros du jeu original. Installés paisiblement à Alexandrie, leur quotidien bascule lorsqu’un événement étrange vient perturber leur vie : l’un d’eux, Mel, est retrouvé figé comme une statue. Un mystère qui pousse le groupe à quitter la ville pour partir explorer le monde de Gaia.

Ce choix narratif peut surprendre, mais il semble judicieux. Adapter directement le jeu aurait impliqué de simplifier des thèmes profonds comme la mortalité, l'identité ou la solitude. En proposant une nouvelle génération de personnages, les créateurs trouvent un bon équilibre : respecter l’univers original tout en offrant une histoire plus accessible pour un public plus jeune. Cette approche permettrait aussi d’éviter de « dénaturer » l’œuvre d’origine. Tout en enrichissant son lore avec de nouveaux lieux, de nouveaux enjeux, et de nouveaux visages.













Un projet ambitieux, porté par un studio français

La production de la série serait FF9 assurée par Cyber Group Studios, un studio d’animation basé à Paris et à Roubaix. Le projet aurait été initié dès 2021, avec la participation de Square Enix, pour garantir une certaine fidélité à l’univers du jeu. La série aurait même été présentée lors de salons professionnels, comme le Licensing Expo de Las Vegas, afin de trouver des partenaires et des diffuseurs. Les documents diffusés confirment également l’implication d’illustrateurs et de créateurs ayant déjà travaillé sur d’autres projets du studio. Ce qui renforce la crédibilité de l’ensemble.

C’est là que les choses se compliquent. Depuis ces premières annonces, plus aucune information officielle n’a été communiquée. Et selon certaines sources, le studio aurait rencontré des difficultés financières, allant jusqu’à déposer le bilan en 2024. De quoi jeter le doute sur la suite du projet. La série a-t-elle été annulée ? Est-elle en pause ? Ou en attente d’un repreneur ? Difficile à dire. Mais les éléments de la présentation montrent que le projet était bien avancé à un certain stade.

Source : Reddit