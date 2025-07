À l’occasion des 25 ans de FF9, Square Enix est revenu sur les coulisses de ce classique du JRPG. Et une chose est sûre : certaines décisions prises à l’époque auraient pu complètement changer la manière dont les joueurs vivent la fin du jeu. Une nouvelle vidéo accompagnée d’interviews révèle notamment des choses sur la fin. De quoi donner envie encore plus d'un FF9 Remake.

Une fin différente pour FF9

Dans la version que l’on connaît, la fin de FF9 est marquée par une narration touchante, souvent interprétée comme les derniers mots de Vivi. Ce personnage attachant, conscient de sa courte durée de vie, laisse derrière lui un message plein d’émotion. On voit ensuite ce que deviennent les autres membres du groupe, tandis que Vivi, lui, est absent, seuls ses enfants apparaissent à l’écran.

Mais selon Hideo Minaba, directeur artistique sur le jeu FF9, le narrateur devait à l’origine être Kuja. Un choix qui aurait complètement changé la tonalité du final. Kuja est un personnage complexe, mais aussi un antagoniste aux actes violents. Lui donner la parole à la fin aurait peut-être permis d’humaniser ses derniers instants… mais aurait sans doute aussi rendu le moment beaucoup moins émouvant.

Un changement qui a tout changé

Finalement, c’est bien Vivi qui a été choisi pour clore l’histoire FF9. Et avec le recul, c’était probablement la meilleure décision. Ce dernier message, mélancolique mais doux, donne une vraie profondeur à la conclusion du jeu. Il offre aussi une fin marquante, sans en faire trop.

Quant à Kuja, son destin reste volontairement flou dans FF9. On comprend qu’il meurt après le combat final, mais sans confirmation directe. S’il avait été le narrateur, cela aurait tranché clairement sur son sort… mais au détriment de l’émotion. Autre révélation : Necron, le boss final du jeu FF9, n’était pas le premier choix des développeurs. Plusieurs idées ont été explorées, dont Hades et même une incarnation de la mort. Des options plus concrètes, mais finalement abandonnées pour une approche plus symbolique.

Source : famitsu