Les fans de Final Fantasy sont des rêveurs invétérés. Et ce dont ils rêvent, c’est de voir d’autres épisodes iconiques de la saga profiter du même traitement auquel FF7 a eu le droit avec sa trilogie de remakes. FF6 et son histoire intemporelle, FF8 ou encore le fameux FF9 Remake… Les prétendants ne manquent pas. Un souhait qui remonte régulièrement jusqu’aux oreilles des pontes de Square Enix. Naoki Yoshida, sauveur de FF14 et producteur de FF16, est le dernier en date à s’être exprimé sur le sujet et il appelle les joueurs à modérer leurs attentes.

FF9 Remake devrait être fait en 5 parties

Si les leaks autour de FF9 Remake évoquaient un projet plus modéré, dans la veine des remakes en HD 2D de Dragon Quest, certains joueurs rêvent d’un projet plus ambitieux, proche de la trilogie FF7 Remake. Pour l'artisan derrière la renaissance spectaculaire de Final Fantasy 14, peu importe le jeu, le chantier serait encore plus colossal que pour les aventures de Cloud et sa bande. « Bien sûr, je comprends ce que veulent les joueurs, mais vous devez y réfléchir. Regardez Final Fantasy 6, c’est un jeu incroyablement grand. Son échelle est juste immense. », a-t-il expliqué lors du Fan Festival de Berlin. Une remarque qui vaut également pour les épisodes suivants, FF8 et FF9 inclus.

« Maintenant que l’on a travaillé sur la série Final Fantasy 7, donc évidemment que le public va demander des remakes d’autres titres. Si nous devions refaire l’un de ces jeux, nous finirions probablement par les sortir en quatre, voire cinq épisodes. » Et difficile de lui donner tort. FF6, par exemple, a 14 personnages jouables, un monde ouvert qui évolue et change radicalement au fil de l’aventure. Reproduire fidèlement toutes ces scènes marquantes avec les standards de production de FF7 Rebirth sera un chantier considérable, d’autant qu’il faudrait épaissir les personnages et l’histoire.

Un chantier trop vaste pour Square Enix ?

Présent aux côtés de Yoshi-P, Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie FF7 Remake, est aussi allé dans ce sens. Il rappelle d’ailleurs que c’est un exploit qu’il ait réussi à concevoir ce trio de jeux en une décennie avec la même équipe, ce qui a fortement contribué au succès du jeu. « C’est la raison pour laquelle je ne peux pas simplement dire “Oui je vais refaire FF6”, ce n’est pas aussi simple. » Il préférerait de toute façon, se consacrer à un jeu inédit. Reste à voir si Square Enix osera sortir des sentiers battus en proposant des remakes moins ambitieux d’autres jeux. Les rumeurs laissaient entendre que FF9 Remake serait de cet acabit, avec une esthétique en HD 2D dans la veine de la trilogie Dragon Quest.

Source : Naoki Yoshida