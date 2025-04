Des années de leaks et rumeurs en tous genres autour d'un très attendu et demandé FF9 Remake pourraient enfin se concrétiser sous la forme d'une annonce officielle incessamment sous peu. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'un teasing particulièrement lourd de sens sur le compte X.com officiel de Square Enix, le géant japonais détenteur de la licence.

Un teasing qui risque d'émouvoir les fans de FF9 aux larmes

Dans trois mois, le très marquant FF9 va souffler ses 25 bougies. Square Enix a la semaine dernière ouvert un site officiel pour l'occasion. Le plus beau cadeau que le géant japonais pourrait faire aux fans serait cependant un Remake en bonne et due forme, demandé à cor et à cri par la communauté. Square Enix s'est justement tout récemment fendu d'une publication sur son compte X.com officiel qui soulève bien des interrogations.

On peut en effet y lire le message suivant : « Si vous savez, vous savez », avec un emoji en larmes et une citation potentiellement lourde de sens : « Mes souvenirs feront parler du ciel... ». Les fans de FF9 ont immédiatement reconnu ici les mots écrits par Bibi dans la séquence de fin du jeu. Difficile de ne pas croire que cette publication tient de la simple coïncidence. Il se pourrait donc que Square Enix nous tease une annonce incessamment sous peu en lien avec l'emblématique titre sorti 25 ans plus tôt. Puisqu'on sait pertinemment qu'un Remake est actuellement dans les cartons, tout porte à croire que celui-ci devrait enfin avoir droit à une annonce officielle tant attendue.

Quoi qu'il en soit, il faudra sans doute surveiller les canaux de communication de Square Enix dans les prochains jours, afin de voir si ce potentiel teasing de FF9 Remake sera bien suivi par quelque chose de plus concret. Une autre possibilité est que le géant japonais nous donne rendez-vous par exemple au Summer Game Fest 2025 à venir dans deux mois pour une annonce d'envergure. L'avenir nous le dira.

Source : Square Enix sur X.com