FF9 Remake est un doux rêve de fans qui est alimenté depuis 5 ans par le leak Nvidia, les rumeurs et les faux espoirs de la communauté. Mais le couperet serait tombé avec ce nouveau leak.

Ah FF9 Remake, le Saint Graal des fans de la saga, une sorte de légende urbaine qui cristallise les espoirs de toute une communauté. Tout a commencé en 2021, avec le fameux leak Nvidia, où une liste avec une montagne de jeux, tous plus improbables les uns que les autres, avait fait le tour de la Toile. La liste est ensuite devenue presque prophétique : Resident Evil 4 Remake, un nouveau Tomb Raider, FF Tactics Remaster… Mois après mois, année après année, presque tous les noms qui y figuraient ont été confirmés. Parmi les grands projets, seul FF9 Remake manque à l’appel. L’existence du jeu avait pourtant été appuyée par plusieurs sources réputées fiables, mais chaque événement (même le 25e anniversaire du jeu), s’est soldé par une déception. Et la raison aurait finalement été dévoilée.

Square Enix abandonne FF9 Remake

Commencer la semaine en étant porteur d’une mauvaise nouvelle pour les fans de Final Fantasy… Il y a mieux. Dans son dernier podcast NateTheHate est revenu sur plusieurs sujets chauds qui agitent la sphère gaming, notamment les plans de Big N autour de la Nintendo Switch 2. Mais au détour de quelques leaks sur les fenêtres de sorties du prochain Fire Emblem, d’un Mario 3D ou même d’un remake de Zelda Ocarina of Time, l’insider à l’excellent pedigree a fait une révélation autour de FF9 Remake. Selon ses sources, le projet serait bien réel, mais Square Enix aurait décidé de le mettre en pause.

« D’après les dernières informations que j’ai, le jeu est toujours gelé. Avec Square Enix, ça peut signifier qu’il pourrait retourner en développement un jour, mais d’après ce que j’ai entendu, il n’y a eu aucune nouvelle avancée depuis. Espérons qu’un jour Square Enix se remettra dessus, et peut-être que FF9 Remake verra le jour », a déclaré l’insider. Tout espoir n’est pas perdu, cependant. Le jeu vidéo et la transmedia flirtent plus ouvertement ensemble, et les succès de The Last of Us, Super Mario Bros. ou encore Fallout prouvent que des séries et films réussis ont un impact direct sur les ventes.

Illustration du livre officiel de FF9 ©Square Enix

Et si le développement redémarrait pour la sortie de la série ?

Naughty Dog a appris sa leçon en préparant d’emblée une mise à jour pour The Last of Us 2 en amont de la seconde saison, quand Bethesda préparerait des remasters pour accompagner la troisième saison de sa série phénomène. Et justement, Square Enix a trouvé une nouvelle maison pour sa série d’animation autour de FF9 (Final Fantasy: Black Mages Legacy), qui avait perdu son studio suite à sa liquidation judiciaire. Le projet serait prévu pour le courant 2028, et il n’est pas impossible que Square Enix relance le chantier de FF9 Remake pour cette occasion.

D’ici-là, il faudra avaler la pilule, qui reste visiblement en travers de la gorge de plusieurs fans. « J'ai la haine, c'est n'importe quoi ! Square Enix fait n'importe quoi ! », se plaint l’un d’eux, qui déplore les récentes décisions prises par le studio japonais récemment, notamment l’absence de traduction sur des plus petits jeux en Europe et le manque de communication autour de Kingdom Hearts 4.

Source : NateTheHate