Avec l’arrivée prochaine de FF7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, cela fait plusieurs semaines maintenant que la saga de Square Enix ne manque pas de faire parler d’elle. Il faut dire aussi que Naoki Hamaguchi, l’un de ses réalisateurs, a la langue bien pendue, en particulier lorsqu’il s’agit d’aborder son avenir avec FF7 Remake 3. Toutefois, malgré leur enthousiasme pour ce dernier, les fans n’en oublient pas pour autant le fameux FF9 Remake, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis des années. Mais les nouvelles à ce sujet semblent toujours aussi peu engageantes.

Pas de FF9 Remake en vue chez Square Enix ?

En effet, Final Fantasy 9 a eu beau fêter son vingt-cinquième anniversaire cette année, c’est sans aucune nouvelle d’un potentiel remake que Square Enix a clôturé les festivités. Pourtant, les fans ne l’oublient pas, un certain FF9 Remake était bel et bien mentionné dans les leaks de GeForce Now en 2021, ce qui tend à indiquer que le projet a bel et bien existé à un moment donné. Le problème, c’est qu’après Nate the Hate il y a bientôt deux semaines, c’est maintenant au tour d’Hamaguchi lui-même de tempérer les espoirs des fans à ce sujet.

Et pour cause, interrogé sur l’après-FF7 Remake 3 par GamesRadar+, le créateur a répondu : « Je pense qu’une fois que nous aurons sorti le troisième jeu de la série, […] nous passerons définitivement à autre chose, et ce serait formidable de voir ce que cette équipe que nous avons réussi à constituer ensemble va produire. […] Je ne peux pas dire pour l’instant de quoi il s’agira, si ce sera un tout nouveau jeu, une toute nouvelle IP, ou quelque chose d’inédit dans la série Final Fantasy, mais j’ai vraiment hâte de le découvrir ».

Alors certes, on vous l’accorde, avec une telle déclaration, Hamaguchi ne semble vouloir fermer la porte à aucune option pour le moment. Toutefois, il ressort tout de même de son discours l’envie pour l’équipe de créer quelque chose de véritablement nouveau, ce qui ne serait pas vraiment le cas avec un projet comme FF9 Remake. D’autant plus qu’il ajoute ensuite : « Je pense que les fans qui ont vu notre travail sur la série Remake, les trois jeux, attendront avec impatience cette nouvelle expérience de gameplay passionnante ».

© Square Enix

Les espoirs s’amenuisent, mais…

Autant dire, donc, que les espoirs vis-à-vis de l’existence de FF9 Remake continuent encore un peu de s’effriter, même si nous ne sommes pas non plus à l’abri d’une surprise. Après tout, cela ne serait pas la première fois qu’un éditeur comme Square Enix s’amuse volontairement à brouiller les pistes pour mieux surprendre les fans. De même, rien n’empêche une autre équipe de prendre en charge le projet, même si les fans préféreraient sans doute que celui-ci soit assuré par l’équipe derrière FF7 Remake. Dans tous les cas, il va cependant falloir être patient.

Source : GamesRadar+