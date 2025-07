Le timing semblait parfait pour enfin dévoiler FF9 Remake ave le 25 em anniversaire. Les fans l’attendaient lors du Summer Game Fest, ou au dernier State of Play. Pourtant, Square Enix a choisi une autre voie. À la surprise générale, l’éditeur annonce son soutien à Vaultbreakers, un action-RPG multijoueur développé par un petit studio danois. Une décision inattendue, surtout quand tout le monde avait les yeux rivés sur Alexandrie.

Un retour vers les productions occidentales et pas de FF9 Remake ?

Alors que FF9 Remake reste coincé dans le monde des rumeurs, Square Enix signe un partenariat officiel avec BetaDwarf. Ce studio indépendant travaille depuis plusieurs années sur Vaultbreakers, un jeu d’action coopératif en vue de dessus. L’univers est coloré, vivant, très loin de l’ambiance plus mélancolique de l’épisode IX. Pourtant, derrière ce contraste, une logique se dessine : celle de miser sur des projets créatifs, au bon potentiel multijoueur.

FF9 Remake fait partie des projets les plus attendus de ces dernières années. Mais pendant qu’il reste invisible, Vaultbreakers, lui, se montre. Le jeu a déjà été testé par plus de 50 000 joueurs dans 15 sessions communautaires. BetaDwarf a écouté les retours, peaufiné ses mécaniques, et avance à bon rythme. On y retrouve une vraie dynamique de groupe, avec des combats coopératifs, du PvE, du PvPvE, et des personnages complémentaires. Comme un écho, très lointain, à l’esprit de troupe de FF9.

Square Enix change de ton…

Ce partenariat s’inscrit dans une nouvelle stratégie de Square Enix. Après avoir vendu ses grands studios occidentaux en 2022, l’éditeur cherche un second souffle. Il mise désormais sur des productions plus agiles, comme PowerWash Simulator, ou maintenant Vaultbreakers. Hideaki Uehara, responsable du développement commercial, explique avoir été séduit par l’univers et le gameplay coopératif. Pourtant, malgré cet engagement fort, aucun mot sur FF9 Remake. Une absence qui commence à se faire pesante.

Pour Steffen Kabbelgaard, PDG de BetaDwarf, ce soutien tombe à pic. « On a déjà une super communauté, une base solide, et maintenant les moyens d’aller plus loin. » Le studio ne débute pas, il finalise. BetaDwarf veut aller vite, viser juste. Avec Square Enix derrière eux, ils pourraient bien surprendre tout le monde.

