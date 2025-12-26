FF9 Remake deviendra-t-il la nouvelle arlésienne du jeu vidéo ? Bien que son développement n'ait jamais été officiellement confirmé par Square Enix, de nombreux fans l’espèrent à chaque événement majeur de l’industrie. Summer Game Fest, State of Play, 25e anniversaire du jeu, Game Awards… le jeu est attendu à chaque occasion, sans jamais se montrer. Tout a commencé en 2021 avec le leak Nvidia, qui a révélé l'existence de projets que l'on pensait alors improbables, mais qui se sont ensuite confirmés et sont bien sortis. Parmi les retardataires de cette liste, on retrouve le fameux FF9 Remake. Tandis que le mystère persiste quant à son existence même, la suite du jeu original, elle, semble bel et bien se concrétiser enfin.

Une série en attendant FF9 Remake ?

Révélée en 2021, la série d’animation Final Fantasy 9 semble finalement repartir sur de bons rails. Le projet avait été abandonné à la suite de la fermeture du studio français Cyber Group Studios plus tôt cette année. Son avenir, déjà incertain avant cela, semblait alors compromis. Cependant, la série FF9 a visiblement été reprise par un autre studio français, Euro Visual, avec une sortie désormais prévue pour 2028, selon Écran Total, site spécialisé dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

La série FF9 se concentrera sur les enfants de Bibi, un groupe de six mages noirs : Mel, Koln, Luciola, Théa, Fala et Doc. Derniers représentants de leur race, ils mènent une existence tranquille à Alexandrie, protégés par ses habitants. Mais un jour, Koln découvre Mel transformée en statue de pierre dans l’auberge où il travaille. Un drame qui semble lié au passé de leur père et leur héritage, sur lequel la fratrie va enquêter.

Illustrations par Cyber Group Studios

Une série en 2D pour 2028

D’après les documents partagés, la série FF9 sera destinée à un public de 6 à 13 ans et comportera 13 épisodes de 22 minutes, tous animés en 2D. Ces informations concordent avec les leaks précédents, lorsque le projet était encore sous la direction de Cyber Group Studios, ce qui suggère que les nouveaux producteurs vont largement reprendre les travaux là où ils avaient été laissés. En attendant un éventuel FF9 Remake (toujours aux abonnés absents), les fans de la saga pourront découvrir la suite de l’histoire dans quelques années. Quant à un nouveau jeu, les rumeurs évoquaient, aux dernières nouvelles, un projet en développement, bien que celui-ci semble avancer lentement. Le jeu ayant fêté ses 25 ans cette année, beaucoup espéraient une annonce pour 2025, mais il n’en fut rien. Peut-être faudra-t-il attendre la sortie de la série pour avoir de nouvelles informations ? Affaire à suivre…

