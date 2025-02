Cela fait des mois, voire des années, que les rumeurs autour d'un très attendu FF9 Remake circulent un peu partout sur la Toile. Ce qui est à peu près certain, c'est que celui-ci est bien en développement dans les forges de Square Enix. La question demeure toutefois quant à son état d'avancement. Mais voilà qu'une rumeur issu d'un insider généralement bien informé fait surface, pour malheureusement refroidir les ardeurs des fans.

FF9 Remake pas si Bibi-en avancé que ça finalement ?

D'après des sons de cloche de l'insider Ryan From the Bronx remontant à septembre de l'année dernière, le développement de FF9 Remake serait terminé et attendait bien au chaud de faire l'objet d'une annonce en fanfare. D'abord chapeauté par le studio Xeen, le projet aurait été repris par Square Enix pour terminer le travail et se pencher sur la partie graphique du Remake du très populaire FF9. Malheureusement, un rapport plus frais de NateTheHate vient quelque peu remettre les pendules à l'heure des fans.

D'après lui, « FF9 Remake est toujours en phase active de développement. Il ne devrait donc pas sortir en 2025, mais pourrait peut-être le faire en 2026 ». Ainsi, une partie des révélations de Ryan From the Bronx serait réfutée, si toutefois les informations partagées par NateTheHate son correctes. Pour ajouter du crédit à ce dernier, il convient de rappeler que Square Enix n'a toujours rien annoncé de concret à son sujet. Il se pourrait donc que son développement ne soit pas encore assez avancé pour faire l'objet d'un trailer en bonne et due forme.

À noter également que, en parallèle de FF9 Remake, Square Enix est actuellement bien occupé par un autre Remake tout aussi important : le troisième et ultime épisode de la trilogie FF7 Remake, qui fait suite à Rebirth. Le géant japonais veut mettre le paquet pour la conclusion épique du Remake d'un des épisodes les plus légendaires de la franchise Final Fantasy. Il se pourrait donc que la priorité soit d'abord mise sur FF7 Remake 3, afin ensuite d'accorder à FF9 Remake toute l'attention qu'il mérite, compte tenu de son propre statut culte. L'avenir nous le dira.

Source : NateTheHate sur Xcancel.com