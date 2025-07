Il faut le dire : ça commence à sentir le roussi pour FF9 Remake. Même si on peut se dire qu'il soit des plus confidentiels, les dernières rumeurs tendent tout de même à nier l'existence même d'un tel projet. D'autant plus que l'anniversaire du jeu la semaine dernière aurait été une belle occasion d'avoir des échos à ce sujet. Or, c'est tout l'inverse. Pourtant, les joueuses et joueurs sont toujours aussi fans du titre.

Pas de FF9 Remake, mais le jeu est toujours dans le cœur des fans

Les fans de FF9 vont probablement devoir se faire une idée. Il paraît désormais peu probable qu'un remake soit dans les cartons chez Square Enix. Pourtant, l'éditeur sait combien il compte pour beaucoup de joueuses et de joueurs. Nous en avons bien une démonstration pour les 25 ans du titre qui ont été accompagnés de plusieurs annonces, notamment en termes de merchandising.

Certains auraient préféré voir leur rêve de remake se concrétiser. Malheureusement, ce ne sera pas demain la veille. À défaut, les joueuses et joueurs peuvent toujours se rabattre sur la version initiale de FF9. Pour tout vous dire, c'est même exactement ce qu'ils ont fait !

SteamDB a en effet enregistré un pic de joueurs simultané ce week-end. Une semaine après l'anniversaire du jeu, bien des fans ont relancé leur partie sur PC et sûrement sur console. Toutefois, nous n'avons accès qu'aux chiffres sur la plateforme de Valve. Or, 1937 personnes ont eu l'idée de jouer à FF9.

Ça peut paraître peu par rapport à des mastodontes récents qui culminent à plusieurs dizaines de milliers de joueuses et joueurs en simultané. Pour autant, c'est loin d'être anodin pour un jeu datant de 2000. Plus que cela, ce pic est tout bonnement le deuxième plus gros effectif rassemblé par FF9 depuis sa sortie sur PC en 2016. Comme quoi, s'il fallait encore le prouver, cet opus est loin d'avoir été oublié par ses fans.

Capture d'écran en date du 15 juillet 2025. © Gameblog.