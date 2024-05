Ces derniers mois ont été des plus prolifiques pour les amoureux de Final Fantasy. FF16 est venu moderniser la licence l’été dernier avec un gameplay ouvertement orienté action, quand la Pixel Remaster Collection a offert une seconde jeunesse aux premiers grands classiques. En début d’année, c’est FF7 Rebirth, la seconde partie de la nouvelle trilogie, qui a asséné une gentille claque aux fans de la première heure comme aux nouveaux. Et pour la suite ? Selon son producteur, FF7 Remake 3 devrait arriver plus vite que son prédécesseur, mais il semblerait que Square Enix garde sous le coude une autre cartouche : FF9 Remake.

FF9 Remake serait bien une réalité

La rumeur persiste depuis de longs mois maintenant. Tout a commencé en septembre 2021 avec le fameux leak Nvidia. Le constructeur avait été victime d’une faille importante ayant permis d’extraire une longue liste de jeux à . Une liste franchement farfelue sur le papier, surtout quand on voyait des noms tels que Resident Evil 4 Remake, Dragon’s Dogma, un nouveau Tomb Raider ou encore The Talos Principles 2, pour ne citer qu’eux. Sauf mois après mois, les noms se confirment petit à petit et la liste des jeux confirmés est désormais trop longue pour être dressée. Un certain FF9 Remake était mentionné sur dans ce fameux leak, et il semblerait qu’il soit bel et bien réel.

C’est cette fois l’insider Midori, connu pour ses nombreux leaks avérés autour de SEGA et Persona, qui ajoute son petit grain de sel. Selon lui, le jeu est bien en cours de développement, tout comme d’autres remakes. Justement, FF9 Remake n’était pas le seul jeu de la licence mentionné dans le leak de Nvidia. Un certain Final Fantasy Tactics Remastered était présent à ses côtés et depuis les fans n’ont eu de cesse d’implorer le producteur original de leur donner quelques indices qui nie l’existence d’un tel projet.

Le jeu teasé il y a quelques mois

En revanche, le teasing avait visiblement commencé il y a quelques mois pour FF9 Remake. L’édition collector de Final Fantasy 14 Dawntrail proposera en effet deux personnages en bonus : Zidane et Garnet. « Vous avez peut-être remarqué beaucoup de références à Final Fantasy IX ici, mais la raison est un secret », avait alors déclaré le producteur du MMORPG, Naoki Yoshida. Si le passif de l'insider lui donne du poids et le récent teasing laisse peu de place au doute, l'information doit être prise avec des pincettes jusqu'à une confirmation. Alors le jeu pourrait-il être annoncé pendant la période estivale ? Square Enix fait pour l'instant partie des grands absents du Summer Game Fest 2024, mais de nouveaux éditeurs seront confirmés à l'approche de l'événement.