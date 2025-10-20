Final Fantasy 9 n’est peut-être pas l’épisode le plus populaire de la saga, mais il reste néanmoins très cher au cœur de nombreux fans. C’est pourquoi beaucoup nourrissent aujourd’hui l’espoir de le voir passer par la case remake un jour, à l’instar d’un certain FF7 Remake par exemple. Il faut dire aussi que depuis la grosse fuite qui a touché GeForce Now en 2021, dans laquelle on trouvait alors la mention d’un FF9 Remake, les fans ont de bonnes raisons d’y croire. Mais les dernières rumeurs à ce sujet, malheureusement, risquent d’en décevoir plus d’un.

Ça ne sent pas bon pour FF9 Remake

En effet, alors que Final Fantasy 9 célébrait son vingt-cinquième anniversaire au cours de l’été, c’est sans la moindre annonce liée à l’existence d’un potentiel remake que se sont terminées les festivités de Square Enix. Et les fans ont beau avoir eu droit à un très beau collector pour l’occasion, cela ne leur a pas pour autant enlevé de l’esprit cette histoire de FF9 Remake, qui demeure bien ancrée dans un coin de leur tête. C’est pourquoi ils ont finalement décidé de se tourner vers l’insider Nate the Hate, qu’on ne présente plus, pour avoir des informations.

« Je n’ai aucune nouvelle information à partager » a alors commencé par répondre l’insider. Et si cela avait déjà de quoi décevoir, la suite de sa réponse, quant à elle, s’est avérée bien plus déceptive encore pour les fans. « Pour l’instant, je suppose que [FF9 Remake] est en suspens et la grande inconnue est de savoir si Square Enix y reviendra ou non ». Vous l’aurez compris donc, si FF9 Remake il existe bel et bien, tout porte pour l’heure à croire que son développement n’est plus actif, et même que la sortie du projet pourrait avoir été remise en question par l'éditeur.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, rappelons toutefois que ceci reste avec de grosses pincettes. Nate the Hate a beau être réputé pour la fiabilité de ses informations, l’existence d’un remake de Final Fantasy 9 n’a toujours rien d’officiel à ce stade. De plus, ce ne serait finalement pas le premier jeu mentionné dans les leaks de GeForce Now à ne jamais voir le jour. BioShock Remastered et Tomb Raider 25th Anniversary, par exemple, auraient entre temps été annulés, ce qui est loin de nous rassurer quant au cas de FF9 Remake.

Source : Nate the Hate