Le simple terme « FF9 Remake » suffit à hérisser les poils de toute une partie de la communauté. Depuis son apparition dans la fameuse liste de Nvidia en 2021, qui recensait une montagne de jeux plus improbables les uns que les autres et s’est depuis révélée étonnamment prophétique, seul un jeu manque à l’appel : le remake des aventures de Djidane et sa bande. Mois après mois, année après année, tous les noms y figurant ont fini par être confirmés, sauf lui. Et pourtant, FF9 Remake serait bien réel. Square Enix aurait changé ses plans, pour l’instant.

FF9 Remake existe, mais Square Enix l'a mis au placard

Cinq ans à hanter les forums, les réseaux sociaux et à nourrir les fantasmes de toute une communauté. Aujourd’hui, il ne serait donc plus vraiment question de savoir s’il a réellement existé, mais plutôt pourquoi il n’est toujours pas entre nos mains. Selon Alex Donaldson, journaliste et cofondateur de RPGSite, bien renseigné au sujet de Square Enix, FF9 Remake est bien une réalité, a bien été en développement et était même à un stade très avancé. « C’était un jeu en une seule partie », explique-t-il en réaction aux récents commentaires de Naoki Yoshida, qui estimait que des remakes de FF6 ou FF9 à l’échelle de la trilogie FF7 Remake nécessiteraient quatre ou cinq épisodes. « Cependant, pour diverses raisons, ce sera sans doute une histoire pour une autre fois, le projet a gelé, et il n’avance plus », explique-t-il sur les forums de Resetera.

Tout espoir n’est pas perdu. Si le développement de FF9 Remake semble bien à l’arrêt, le travail accompli jusqu’à présent existerait toujours et pourrait être repris un jour, théoriquement. Mais Donaldson raconte avoir commencé à considérer le jeu comme véritablement mort lorsque Square Enix a commencé à publier des illustrations qui avaient été pensées comme des jaquettes et key arts potentiels du remake. Mais chez Square Enix, les plans peuvent changer, surtout que l’éditeur revoit et affine régulièrement sa stratégie. Le journaliste prend notamment l’exemple de Dissidia Duellum, le jeu mobile mettant en scène les personnages de Final Fantasy à l’ère moderne, qui aurait été annulé pendant toute une année, avant de revenir à la vie et de sortir. Un jeu mis au placard n’est donc pas nécessairement condamné à y rester éternellement.





Artworks partagés pour les 25 ans de FF9 ©Square Enix

Une sortie toujours possible ?

Reste maintenant à déterminer pourquoi Square Enix rangerait simplement un projet qui suscite clairement de l'engouement et qui était à un stade avancé dans un simple tiroir. Aux dernières nouvelles, FF9 Remake devait en effet être un jeu à l'ambition plus contenue que la trilogie FF7 Remake, dans l'esprit des remakes des premiers Dragon Quest, refaits en utilisant la technologie HD-2D. Peut-être que l'éditeur veut en changer l'esthétique, l'améliorer ? Seule certitude, Square Enix continue officiellement de réfléchir à la manière de faire revivre les anciens Final Fantasy.

Lors d'une récente session de questions-réponses avec ses investisseurs, l'éditeur a expliqué vouloir procéder par « essais et erreurs afin de déterminer ce qui convient le mieux aux clients d'aujourd'hui, en nous appuyant sur les besoins et les tendances actuelles du marché. Il est extrêmement important pour nous de trouver le juste équilibre entre notre approche et les attentes des joueurs qui ont adoré les œuvres originales. Même si certains titres peuvent nécessiter des mécanismes spécifiques, nous poursuivrons nos efforts de développement en évaluant ce qui trouve véritablement écho sur le marché actuel, tant pour les titres originaux que pour les nouveaux remakes. » Dans le jargon corporate, cela signifie que tout est possible, y compris pour FF9 Remake. Reste à voir si Square Enix le laissera un jour sortir du placard.