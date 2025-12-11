C’est le grand soir. Dans la nuit du 11 au 12 décembre, l’industrie du jeu vidéo et ses joueurs vont se mettre sur leur 31 pour une soirée qui s’annonce aussi rutilante qu’imprévisible. Les Game Awards 2025, sont plus qu’une simple cérémonie de récompensant les jeux qui ont marqué l’année, ce sont un véritable carrefour pour l'ensemble de la communauté, où les annonces détonantes sont attendues au tournant. Et comme chaque année, les leaks, rumeurs et spéculations sont légion à l’approche de l’événement. Alors quand Square Enix semble préparer deux annonces majeures liées à la franchise Final Fantasy, deux noms sont sur toutes les lèvres : FF9 Remake et le très attendu FF7 Remake 3.

FF7 Remake 3 dévoilé aux Game Awards 2025 ?

Square Enix met involontairement le feu aux poudres à quelques heures des Game Awards 2025. À l’affût du moindre indice, la communauté scrute minutieusement les canaux de communication des éditeurs. Et cette fois, cela semble avoir porté ses fruits pour un fan de Final Fantasy, qui a repéré que la playlist officielle de la licence contenait deux vidéos privées et non répertoriées. Une technique classique utilisée par les développeurs pour mettre en ligne leurs trailers en haute résolution dès leur annonce officielle. Le fait que cette playlist ne comporte que des vidéos majeures de la franchise semble donc exclure la possibilité d’annonces autour des portages pour la Nintendo Switch 2 ou Xbox, au profit d’annonces de plus grande envergure. La plus probable : FF7 Remake 3.

Naoki Hamaguchi, le producteur de cette trilogie de remakes, avait déjà annoncé il y a quelques mois que nous aurions des nouvelles de la conclusion d’ici la fin de l’année. Plus récemment, dans une interview, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de suivre les Game Awards 2025, tout en confirmant que le contenu du jeu était désormais finalisé et que les équipes étaient passées en phase de « peaufinage », notamment pour améliorer les graphismes, les mécaniques et le gameplay. Plus intéressant encore, il a précisé que lui et Tetsuya Nomura se mettraient d’accord sur le titre officiel de FF7 Remake 3 d'ici la fin de l’année. Si l’annonce a bien lieu, il faudrait alors s’attendre à une présentation en bonne et due forme, avec enfin un nom définitif pour cette conclusion tant attendue.

Le cas de Final Fantasy 9 Remake

Pour FF9 Remake c’est une autre paire de manches. En raison des nombreuses rumeurs circulant à son sujet, le jeu semble être un candidat évident pour la seconde annonce majeure de Square Enix. Encore faut-il qu’il existe réellement. Tout a commencé avec le leak Nvidia de 2021, qui listait des titres plus improbables les uns que les autres. À ce jour, presque tous ces jeux se sont confirmés, sont sortis, et d’autres, comme le futur Tomb Raider, sont enfin sur le point d’être dévoilés.

FF9 Remake figurait sur cette liste et pourtant, au-delà de quelques rumeurs, notamment sur une possible refonte en HD 2D à la manière des remakes de Dragon Quest, l’existence même du jeu semble encore relever du mythe. Peut-être que ce soir il deviendra une réalité. Une seule manière de le savoir : suivre les Game Awards 2025, qui commenceront ce 12 décembre à 1h30, heure française, ou venir lire nos colonnes le lendemain matin.

