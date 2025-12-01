Toujours pas de FF9 Remake à l’horizon, mais Square Enix joue encore à fond sur la carte du fanservice pour célébrer l’anniversaire de son jeu. Et la communauté en a gros.

Il est dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres, et pourtant, à part quelques rumeurs, rien ne vient réellement confirmer son existence. Plusieurs sources ont évoqué la possibilité d'un FF9 Remake, affirmant qu'il pourrait prendre la forme d’une refonte en HD-2D, une esthétique adoptée par les derniers remakes de Dragon Quest. Avec un 25e anniversaire tristement célébré et tant de faux espoirs, on aurait presque envie de classer cette rumeur parmi les délires collectifs et d'oublier tout ça. Mais voilà, il y a ce fameux leak de Nvidia, qui continue de susciter un « et si ? ».

Pour remettre les choses en perspective, le géant de la tech a été victime d’une fuite massive, dans laquelle figuraient de nombreux qui semblaient tenir de l’ordre du fantasme. Kingdom Hearts 4, un nouveau Tomb Raider, FF Tactics Remastered, Helldivers 2, Resident Evil 4 Remake, Dragon’s Dogma 2… elles étaient bien bonnes celles-là. Pourtant, presque tous se sont avérés réels, et FF9 Remake fait partie des rares projets qui n’ont pas encore été confirmés. Et si Square Enix enchaîne les nouveautés mettant en avant cet épisode adoré, il n’y a toujours aucun remake à l’horizon. Mais si c’était quand même un signe.

FF9 revient, mais toujours pas avec un remake

Ca c’est, ce que vous diront les plus optimistes, pour ne pas dire les plus delulu. Car chaque mise en avant de Final Fantasy 9 semble être, pour certains, une occasion de raviver cette vieille rumeur. Mais la dernière annonce de Square Enix, elle, semble bien plus anecdotique. L’éditeur japonais adore intégrer ses licences (et plus particulièrement ses franchises cultes) dans certains de ses projets ou dans ceux de ses partenaires. Cette fois-ci, Zidane, Vivi et leurs compagnons de FF9 iront faire un tour dans l’univers de Another Eden The Cat Beyond Time and Space. Un gacha au nom interminable, mais qui cache derrière lui deux grands noms du RPG : Masato Kato, le scénariste de Chrono Trigger, et Yasunori Mitsuda, son compositeur.

À partir du 4 décembre 2025, FF9 fera une apparition dans le jeu mobile à travers un événement baptisé « Memories of Another Sky ». Au programme : des sprites classiques, quelques cinématiques CGI plutôt réussies, des personnages jouables et diverses activités in-game. De quoi combler les fans en manque de contenu, tout en leur offrant une petite dose de fanservice. Et pour les plus motivés, une campagne de préinscription permettra à 1000 heureux élus de repartir avec un porte-clé aux couleurs de FF9.

Un événement comme Square Enix en a l’habitude, à l’image de celui entre NieR Automata et FF7 Ever Crisis, où les personnages de FF7 se retrouveront habillés en 2B et autres héros de NieR. En soi, rien de révolutionnaire, la machine à fanservice fonctionne à plein régime. Le problème, c’est que derrière ce coup de com’, Square Enix froisse involontairement une partie de sa communauté. Les déçus des célébrations du 25e anniversaire de FF9 s’en donnent à cœur joie. « Ils vont tout faire sauf sortir un remaster pour l’anniversaire du jeu », râle un fan sur Reddit (c’est surprenant, non ?). D’autres, plus optimistes, continuent de croire en un interminable teasing qui mènerait à un FF9 Remake annoncé aux Game Awards 2025. Nous n’irons pas jusqu’à vous traiter de delulu, mais il faut avouer que le cheminement semble un peu bancal. Chacun ses croyances après tout.

