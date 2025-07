Une fois de plus, FF9 Remake refait parler de lui avec un nouveau détail qui semble littéralement mettre le feu aux poudres et enflammer le cœur des fans, toujours en attente (ou presque) d'informations concrètes.

Depuis des années, FF9 conserve une aura particulière auprès des joueurs. Bien que souvent éclipsé par les mastodontes que sont les épisodes VII et X, cet opus à l’âme poétique et aux personnages inoubliables continue de susciter un véritable culte. Avec le temps, une attente fébrile s’est installée pour un FF9 Remake. Et cette semaine, un nouveau signal vient d’allumer un brasier dans la communauté...

FF9 Remake se tease encore ?

Il aura suffi d’une image pour que les spéculations repartent de plus belle. Pour fêter les 25 ans de FF9, le magazine japonais Famitsu a dévoilé une couverture somptueuse accompagnée d’un dossier de 18 pages sur le jeu culte de Square Enix. Mais derrière cet hommage officiel, les fans y voient surtout un signal à peine voilé : FF9 Remake serait-il enfin sur le point d’être annoncé ?

Dans le détail, cette édition spéciale de Famitsu propose des interviews inédites avec Toshiyuki Itahana, le character designer du jeu, et Nobuo Uematsu, son compositeur emblématique. Une carte collector illustrée accompagne le magazine, disponible dès maintenant sur Amazon Japon. Le tout semble anodin pour une célébration d’anniversaire… sauf que ce type d’exposition n’a rien d’ordinaire.

Un enchainement de rumeurs

Car depuis plusieurs années, FF9 est au cœur de rumeurs persistantes autour d’un remake. D’abord mentionné dans la fameuse fuite GeForce Now en 2021 (dont de nombreux titres listés se sont depuis avérés exacts), le projet a régulièrement refait surface dans les milieux insiders. Selon certaines sources, il s’agirait d’un remake plus modeste que celui de FF7, pensé comme une modernisation fidèle de l’original, avec des graphismes retravaillés mais sans bouleversement narratif.

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux pour ceux qui attendent FF9 Remake : entre exaltation et frustration, de nombreux joueurs évoquent une « torture émotionnelle » tant l’attente semble interminable. Certains parlent de "teasing volontaire", d’autres n’osent plus espérer après tant d’indices sans suite.

Source : Famitsu