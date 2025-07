Il y a des jeux qui sont depuis longtemps des secrets de polichinelle, des jeux dont on connaît l’existence depuis des années et qui tardent à s’annoncer. FF9 Remake est de ceux-là, lui dont le nom s’était retrouvé dans la fameuse liste de Nvidia qui a leaké en 2021 déjà, au même titre que Final Fantasy Tactics Remastered, officialisé cet été. Depuis, chaque événement majeur de l’industrie cristallise les espoirs des fans du neuvième épisode comme de la licence. Summer Game Fest, Gamescom, Game Awards… ce FF9 Remake se retrouve régulièrement en tête des listes des jeux les plus attendus des conférences, en vain. Mais en ce mois de juillet, tous les rêves sont permis puisque Final Fantasy 9 célèbrera son 25e anniversaire et Square Enix semble bien préparer quelque chose.

L'annonce de FF9 Remake pour l'anniversaire du jeu ?

Le 7 juillet 2025, Final Fantasy 9 soufflera donc sa 25e bougie. Square Enix a prévu de célébrer cet anniversaire symbolique avec une pelletée de goodies et autres merchandising qui peuvent désormais être achetés ou précommandés sur sa boutique. Mais la rumeur veut qu’il y ait un projet plus important dans les fourneaux depuis quelques années : FF9 Remake. Un jeu ardemment attendu depuis le leak Nvidia et les différents bruits de couloir qui ont circulé, et qui pourrait s’annoncer en cette journée importante. C’est en tout cas ce que laisse présager une nouvelle fois Square Enix.

Cela fait maintenant deux jours que l’éditeur japonais poste de nouveaux artworks officiels de Final Fantasy 9 sur ces réseaux sociaux. Le premier a été crayonné par le grand Yuya Ishihata, le second par Toshiyuki Itahana, character designer sur le jeu original. Le géant japonais a pour habitude de faire des comptes à rebours de la sorte, on se souvient qu’il avait fait la même chose pour la révélation de FF7 Rebirth. Il n’en fallait pas plus pour faire battre le petit cœur fragile des fans qui voient déjà ce fameux FF9 Remake annoncé dans quelques jours.



Nouveaux artworks officiels de FF9 par ©Square Enix

A quoi s'attendre pour Final Fantasy 9 Remake ?

Il convient de tempérer tout de même, car l’éditeur pourrait tout aussi bien ne pas se rendre compte de l’ampleur du moindre post autour du jeu sur ses réseaux sociaux. Ce serait un peu gros, mais on ne serait plus à une déception près. On sera dans tous les cas fixés dès lundi prochain. Pour rappel, ce FF9 Remake se rapprocherait davantage de ce que Square Enix a fait avec les trois premiers Dragon Quest que d’un jeu de l’ampleur de la trilogie FF7 Remake. Cette nouvelle version opterait donc pour des graphismes en HD-2D et du combat en tour par tour. Rendez-vous, peut-être, dans quelques jours pour en avoir le cœur net.

Source : Square Enix