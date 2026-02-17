Vous rêvez de voir des jeux comme FF9 ou Chrono Trigger passer par la case remake ? Il suffit de le demander à Square Enix, qui propose actuellement un sondage à sa communauté.

Ce n’est pas un secret : les remakes sont définitivement la grande tendance des jeux vidéo depuis de nombreuses années. De Resident Evil à Final Fantasy, en passant par Tomb Raider, God of War ou encore Silent Hill, toutes les grandes franchises y passent. Et c’est sans doute encore loin d’être fini. Pour preuve, alors que Square Enix se prépare actuellement pour l’arrivée de FF7 Remake 3, il semblerait que l’éditeur soit d’ores et déjà à la recherche de son prochain remake potentiel. Et des jeux comme FF9 ou Chrono Trigger pourraient en faire partie grâce à vous.

Les fans se mobilisent pour des remakes de FF9 et Chrono Trigger

En effet, après avoir proposé des versions HD-2D Remake des trois premiers opus de Dragon Quest, dont le dernier est d’ailleurs sorti l’an dernier, la Team Asano a déployé un sondage afin de demander directement aux fans quel remake ils aimeraient voir débarquer dans le futur parmi toutes les franchises de Square Enix. Et sans surprise, les fans semblent déjà prêts à se mobiliser pour faire en sorte que le nom de Chrono Trigger soit celui qui ressorte le plus dans les résultats, même si des jeux comme FF9 ou FF6 ne sont pas non plus en reste.

Point intéressant, le sondage ne se contente pas de demander aux joueurs quel remake leur ferait plaisir, mais aussi sous quel format ils souhaiteraient le voir débarquer. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Square Enix n’a pas peur de multiplier les formats lorsqu’il s’agit de faire revenir ses licences emblématiques. Vous souhaitez voir Chrono Trigger ou FF9 renaître au format HD-2D ? Au travers d’un Pixel Remaster ? D’un HD Remaster ? Ou même carrément d’un gros remake 3D à l’instar de FF7 Remake ? Il ne tient qu’à vous de le préciser dans votre réponse.

Au même titre, d’ailleurs, que le type de nouveautés que vous espéreriez alors y retrouver pour l’occasion. Enrichissement de l’histoire principale, ajout de contenus end-game, inclusion de véritables doublages… Square Enix ne semble fermer la porte à rien. Et forcément, cela a déjà de quoi vendre du rêve aux fans, qui entrevoient naturellement la possibilité de voir des jeux emblématiques comme FF9 et Chrono Trigger revenir avec le remake de leurs rêves. Même si, insistons tout de même là-dessus : un simple sondage ne garantit rien.

