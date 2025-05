Dans son dernier rapport financier marquant la fin de son année fiscale 2025, Square Enix s'est fendu de nombreuses informations intéressantes. On apprend ainsi que ses ventes seraient en baisse, malgré une stratégie assumée portée sur le multiplateformes. Le géant japonais aurait ainsi mis une place un « plan de reboot de trois ans » visant à améliorer sa croissance sur le long terme. Cela implique donc des mesures radicales et impacte de nombreux titres en développement, dont FF9 Remake.

Le développement de FF9 Remake impacté, mais pas de panique

Dans le cadre de ce fameux plan de reboot, il ne vaut malheureusement pas s'attendre à voir de gros titres édités par Square Enix sortir cette année, ni même pas avant 2027-2028 au plus tôt. L'éditeur veut en effet donner le temps nécessaire aux développeurs de sortir des jeux majeurs marquants et bien peaufinés. Parmi eux, on peut notamment compter Kingdom Hearts 4, FF7 Remake 3, et FF9 Remake qui nous intéresse ici. Dans cette intervalle, ne devraient donc sortir que des petits Remakes ou Remasters et des jeux de plus petite échelle, comme par exemple la série des Remakes HD-2D des deux premiers Dragon Quest.

De ce fait, on apprend par ailleurs que Square Enix aurait annulé de nombreux titres en production pour coller avec ce nouveau plan de croissance sur trois ans. On pense notamment à l'annulation du jeu mobile Kingdom Hearts, entre autres annulations gardées pour l'instant secrètes. Si l'on en croit APZonerunner sur ResetEra, un confrère de chez VG247, il ne faudrait toutefois pas s'inquiéter du sort de FF9 Remake comme étant l'un des jeux concernés par ces annulations.

Square Enix a visiblement bien conscience de l'aura autour du neuvième opus original de sa franchise phare, et des énormes attentes de la communauté pour son Remake. Malheureusement, ce statut particulier le fait entrer dans la catégorie des titres majeurs concernés par le plan de reboot de trois ans. Il ne faudrait donc pas s'attendre à voir FF9 Remake sortir avant 2027 ou 2028, puisque l'année fiscale 2028 de Square Enix se trouve à cheval entre les deux.

© Square Enix

Sources : Square Enix ; APZonerunner sur ResetEra