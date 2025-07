C’est le grand jour ! En ce 7 juillet 2025, Final Fantasy 9 célèbre son 25ème anniversaire. Eh oui, déjà vingt-cinq ans que nous avons fait la rencontre de Vivi, Djidane ou encore Grenat sur PS1. Si cette date spéciale fait autant parler d’elle, c’est parce qu’elle cristallise à elle seule des années d’espoirs. Depuis une semaine maintenant, le compte officiel de Square Enix a lancé ce qui semblait être un compte à rebours jusqu’à cette date fatidique. Une méthode que le géant japonais avait utilisée avant la révélation officielle de FF7 Rebirth, qui laissait entrevoir l’annonce du FF9 Remake, qui a leaké il y a plus de quatre ans maintenant. Mais voilà justement qu’une nouvelle rumeur vient mettre à mal toutes les attentes des fans. Explications.

FF9 Remake finalement annulé ?

Le remake de Final Fantasy annoncé dans la journée ? Beaucoup de joueurs y croient. Il faut dire que depuis le leak du jeu dans la fameuse liste de Nvidia qui a fuité en 2021 et dont les noms sont presque tous confirmés maintenant, le jeu se fait grandement désirer. Chaque événement majeur est alors le théâtre potentiel d’une révélation ô combien attendue, mais les conférences s’enchaînent et FF9 Remake n’a toujours pas officiellement confirmé son existence. Alors la date de son 25e anniversaire semblait tout indiquée, d’autant que Square Enix avait l’air de jouer avec le petit cœur de ses fans. Il ne faudra visiblement pas trop compter dessus. C’est en tout cas ce que laisse entendre NateTheHate, leaker à la réputation plutôt solide.

Selon ses informations, FF9 Remake était toujours en développement aux dernières nouvelles, mais il se pourrait que ça ne soit plus le cas. Une de ses sources lui aurait en effet indiqué le mois dernier que le jeu serait en difficulté en interne et qu’il pourrait tout simplement avoir été annulé. Une rumeur à prendre évidemment avec toutes les précautions possibles, puisque NatetheHate lui-même précise qu’il a besoin de vérifier cela plus en profondeur afin d’en avoir le cœur net. Il n’en fallait pas plus pour alarmer toute une communauté, qui se rêvait déjà à jouer à ce fameux FF9 Remake en HD2D, comme le laisse présager les rumeurs depuis quelques années. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que Square Enix prenne à contre-pied ce nouveau leak potentiel en faisant une annonce aujourd’hui. Sinon, le déni ça marche aussi.

Image du fanmade FF9 Remake Memoria ©Memoria Project

Source : NateDrake via Resetera