Alors que tout le monde attend la suite de FF7 Rebirth, dans l’ombre, quelque chose pourrait bien être en train de prendre forme. Fruit de très, très nombreuses rumeurs depuis un bon bout de temps, c’est le remake d’un des meilleurs jeux de la licence qui refait parler de lui aujourd’hui. Et si finalement FF9 Remake était bel et bien une réalité ? Une annonce semble imminente.

FF9 Remake pour bientôt ? Allez, on y croit cette fois c'est la bonne !

On ne se souvient même plus de quand FF9 Remake a fait parler de lui la première fois tant les rumeurs se sont rapidement multipliées à son sujet. On le dit en développement depuis des années maintenant et bien avancé. Certains bruits de couloir affirment que le jeu serait même visuellement proche des remakes 2D-HD qui ont le vent en poupe en ce moment. Beaucoup de rumeurs, mais toujours rien de concret. Square Enix ne l’a pas mentionné officiellement une seule fois, quand bien même le jeu s’est retrouvé sur une liste de titres ayant leaké lors du gros piratage de Nvidia en 2021.

Mais ça, c’était avant que Square Enix ne viennent mettre le feu aux poudres avec la création d’un site web dédié au neuvième épisode de la licence. FF9 va en effet fêter ses 25 ans le 7 juillet prochain et Square Enix prépare visiblement le terrain. Annoncer un remake pour les 25 ans du jeu serait un cadeau dont les fans se souviendront pendant longtemps, mais rien n’est moins sûr. Malheureusement, depuis bien trop longtemps, les anniversaires de grosses licences ne sont qu’une déception. Les éditeurs ne se contentent pas de nous écraser sous une tonne de merch. Il y a de fortes probabilités pour que ce ne soit qu’une pelletée d’objets de collection. Ça a d’ailleurs déjà commencé avec plusieurs petites choses comme des figurines, un livre, une ressortie de l’OST en vinyle et une paire de lunettes.

Les fans eux, n’attendent qu’une annonce de FF9 Remake et celle-ci pourrait être le point culminant de cet anniversaire. D’ici le 7 juillet 2025, l’éditeur a le temps de créer la surprise d’autant que sur le chemin, il y a le Summer Game Fest 2025. Wait and See comme on dit.

Source : Square Enix