Depuis quelques années maintenant, des rumeurs circulent autour de l'arrivée potentielle d'un FF9 Remake remis au goût du jour en HD-2D, à l'instar de ce Square Enix a pu faire avec les épisodes fondateurs de Dragon Quest. Des rumeurs qui se sont depuis éteintes, mais l'espoir, lui, non. Reste que, en attendant de savoir si l'éditeur compte réellement moderniser l'un de ses RPG les plus appréciés, il a fait une autre annonce, bien concrète cette fois, attendue des fans occidentaux.

Une nouveauté pour les fans de FF9

Il avait ému les lecteurs japonais l'an dernier. Le livre illustré consacré à l'un des personnages les plus attachants de FF9 s'apprête désormais à franchir les frontières. Vivi and Grandpa's Memories for the Sky arrivera en version anglaise le 19 mai 2026, au tarif de 17,99$, avec des précommandes déjà ouvertes sur les revendeurs principaux. Aucune version française n'est prévue pour l'heure, et les chances qu'il y en ait une sont maigres. Ouvrage du même genre paru en 2023, Chocobo and the Airship: A Final Fantasy Picture Book ne s'était par exemple rendu disponible qu'en anglais ou en japonais.

Publié au Japon dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de FF9, le livre avait été supervisé par Square Enix et écrit par Kazuhiko Aoki, ancien designer sur le jeu d'origine. Ce livre tout mignon revient donc sur les premières années de Vivi, guidé par son grand-père adoptif, Quan. Une chronique douce-amère qui s'attarde sur l'apprentissage du jeune mage noir et sur les moments partagés avec celui qui l'a élevé avant que l'on ne croise sa route dans FF9.





Extraits du livre FF9 « Vivi and Grandpa's Memories for the Sky »

Des illustrations magnifiques

La cerise sur le gâteau ? Des illustrations signées Toshiyuki Itahana, l'un des chara-designers de FF9 et créateur originel du design de Vivi, absolument magnifiques. D'un moment de vie où Vivi tente d'impressionner les autres enfants avec sa magie à des moments plus touchants sur la relation unissant le petit à son grand-père, le coup de crayon d'Itahana sied à merveille à ce récit. Le projet est d'autant plus symbolique pour lui qu'il a récemment quitté Square Enix après 30 ans passés au sein de l'éditeur. En attendant un éventuel FF9 Remake dont les rumeurs s'éteignent peu à peu, ce nouveau livre est une mise en bouche parfaite pour les fans du jeu originel qui veulent en apprendre davantage sur le passé de Vivi.