Le rêve d'un remake s'est éloigné pour les fans de FF9. Pour autant, cette belle surprise collector va avoir de quoi leur mettre des étoiles dans les yeux.

Ce n'est pas l'opus dont on parle le plus souvent, pourtant FF9 campe une place spéciale dans le cœur de nombreux fans de la licence. C'est pourquoi l'idée d'un remake tenait tant à certains, sans compter que cela aurait offert un nouveau coup de projecteur sur ce titre en particulier. Mais, qu'à cela ne tienne ! Les fans ne sont pas délaissés pour autant par Square Enix qui lève le voile sur un superbe collector.

Un collector indispensable de FF9

L'engouement autour de FF9 est encore bien vivace ! Nous nous en sommes encore aperçus le mois dernier à l'occasion des 25 ans du jeu. De fait, il a connu un pic d'activité notable sur Steam. De nombreux joueurs du monde entier, peut-être vous-mêmes d'ailleurs, ont relancé le titre pour s'offrir une bonne dose de nostalgie. Dès lors, nul doute que les fans seront sensibles à cette annonce de Square Enix.

L'éditeur a révélé tout dernièrement un nouveau collector pour FF9. Il s'agit d'une collaboration avec le fabricant Play Arts Shin, qui travaille souvent avec Square Enix. En l'occurrence, cette nouvelle association a donné lieu à une action figurine (une figurine articulée, en somme) bien détaillée du héros central du jeu : Zidane (aussi écrit Djidane) !

Pour le moment disponible en précommande au prix de 215,99 € (au lieu de 239,99 €), la figurine de Zidane Tribal en imposera dans votre décor. D'une hauteur de 22,30 cm, elle s'accompagne en outre de différents accessoires afin de mettre le héros de FF9 dans tout un tas de positions. Équipez-le de ses traditionnelles dagues magiques et changez son expression de visage. Cependant, il faudra être patient pour recevoir ce collector chez vous. La date de livraison est estimée à juin 2026.





© Square Enix / Play Arts Shin.