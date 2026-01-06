Alors que le jeu fait l'objet de toutes sortes de rumeur, une triste nouvelle frappe FF9 et, plus globalement, les équipes de Square Enix. Une nouvelle page se tourne.

Ça semble bouger pas mal pour Square Enix en ce moment. L'éditeur japonais prépare de grands anniversaires tout en continuant d'avancer sur ses nombreux projets en cours. Cependant, l'une de ses plus grosses licences doit fait face à un coup dur. On pense à Final Fantasy et, plus spécifiquement, à FF9. Alors que cet opus est au cœur de nombreuses rumeurs ces dernières années, les fans vont devoir se faire une raison pour son avenir.

Une annonce choc pour les fans de FF9

Les anniversaires importants s'enchaînent chez Square Enix. En mai prochain, l'éditeur célébrera les 40 ans de Dragon Quest. Mais l'an dernier, c'était l'heure des 25 ans de FF9. Épisode souvent relégué dans l'ombre d'autres opus cultes de la licence, Final Fantasy 7 en tête, ce neuvième volet ne manque pourtant pas de fans. C'est sans doute pour cela que les rumeurs persistantes d'un retour sous les projecteurs trouvent tant d'écho.

Cependant, ces mêmes fans seront certainement surpris d'apprendre que FF9 perd l'une de ses figures phares. Toshiyuki Itahana, character designer ayant également travaillé sur les jeux de courses Chocono et sur NieR Automata, vient d'annoncer son départ de Square Enix à la fin de l'année 2025. L'homme compte désormais travailler en tant qu'illustrateur freelance, comme son comparse Kazuhiko Aoki, qui a lui aussi quitté les studios de l'éditeur japonais en juin dernier.

Les derniers travaux de Itahana chez Square Enix auront été consacrés au 25ᵉ anniversaire de FF9. L'homme à qui on doit les designs de Djidane, Garnet et autres personnages iconiques du jeu aura donc bouclé la boucle. Cela dit, il reste très évasif sur ce qu'il a produit. Avec les rumeurs de FF9 Remake du jeu ainsi que de reprise de la série animée qui en est tirée, on peut se demander s'il y aura pris part (à condition, évidemment, que ces bruits de couloir soient avérés). Si le neuvième opus doit refaire surface sous une forme quelconque, cela pourrait donc avoir lieu entièrement sans lui. L'artiste n'a cependant pas manqué d'annoncer son départ avec un dessin de remerciement avant de s'envoler vers d'autres horizons.

© Toshiyuki Itahana.