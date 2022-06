« The Snitch » a encore frappé. L’insider au sans faute qui a leaké le State of Play, la date de sortie de The Last of Us Remake et même le passage au free-to-play d’Overwatch récidive à quelques heures de la conférence FF7.

FF7 Crisis Core Remaster ou Remake annoncé ce soir

Ce soir c’est le grand soir. Comme promis, Square Enix va donner des nouvelles des projets axés autour de Final Fantasy 7 pour célébrer le 25e anniversaire du jeu. Forcément, tous les yeux se tournent vers un FF7 Remake 2 tant attendu, mais l’éditeur japonais devrait révéler une surprise supplémentaire. Selon l’insider « The Snitch », dont la précision des leaks est telle qu’à ce stade on peut enlever le conditionnel, un jeu Crisis Core sera annoncé ce soir.

Difficile en l’état de savoir s’il s’agira de FF7 Crisis Core Remake ou Remaster puisqu’encore une fois la fuite en dit long sans tout dire. Connaissant Square Enix, il faudra davantage s’attendre à un remaster du spin-off centré sur Zack sorti sur PSP en septembre 2007. Ce nouveau jeu sortirait sur les consoles PlayStation, Xbox, PC et même Nintendo Switch. Un tel projet pourrait se comprendre au vu de la direction prise par FF7 Remake et cela pourrait donner une petite mise en bouche aux fans avant la sortie de la seconde partie. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant d’avoir le fin mot de l’histoire. Rendez-vous ce soir à minuit tapante pour découvrir toutes les annonces Final Fantasy 7.