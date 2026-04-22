A l’heure où les collaborations entre les diverses licences de jeux vidéo sont devenues la norme, les fans de FF7 et d’un certain jeu de combat s’accordent sur un point. Tifa devrait être ajoutée au roster, et ça pourrait bien arriver… Juste pas là où on le pensait.

Sous l'impulsion de Fortnite et de ses collaborations à gogo, les crossovers entre les différentes licences marquantes du jeu vidéo sont devenus légion. A ce petit jeu-là, Square Enix est devenu un champion, l’éditeur japonais offrant l’iconique 2B de NieR à qui en veut. Lara Croft et Geralt de Riv ne sont pas en reste, multipliant les apparitions hors de leurs univers respectifs. Si la plupart de ces alliances semblent tomber comme un cheveu sur la soupe, cela n’empêche pas certains fans d’espérer des collaborations plus logiques, attendues de longue date. Tifa, héroïne indissociable de FF7, cristallise à elle seule les espoirs de toute une communauté. Leur vœu pourrait être exaucé, mais pas dans le jeu auquel les joueurs pensaient.

Tifa de FF7 bientôt dans Street Fighter 6 ?

C'était une demande tellement récurrente qu'elle en devenait presque un running gag au sein des communautés de jeux de combat. L'idée de voir Tifa Lockhart, figure marquante de FF7, débarquer dans un Tekken relevait presque du fantasme tant Bandai Namco n'a jamais semblé décidé à concrétiser cette idée. A l'heure où les collaborations fleurissent dans tous les jeux imaginables, cela devenait de plus en plus impensable. Ironie du sort, ce n'est finalement pas du côté de Tekken que la combattante aux gants fétiches ferait son apparition, mais chez un concurrent direct. Selon plusieurs leaks relayés dans les cercles habituels de la scène des jeux de combat, c'est en effet Capcom qui serait sur le point d'accueillir l’héroïne de FF7 dans le roster de Street Fighter 6.

Alors que la saison actuelle du jeu touche à sa fin et que l'arrivée d'Ingrid se profile, la communauté s'est logiquement mise à spéculer sur la prochaine salve de combattants. Des classiques du casting manquant sont toujours attendus, comme Balrog, Dudley, Sakura. Mais la saison 4 devrait plutôt faire la part belle aux invités. Il faudrait finalement compter sur Vega, Haggar et Gouken, en plus de la combattante de FF7. L'information vient du leaker, qui avait correctement révélé le line-up de la saison 2, appuyée par les sources du média TheGamer.

Les fans de Tekken au tapis ?

La pilule risque d’être dure à avaler pour les fans de Tekken, qui réclament donc l’ajout de la spécialiste des arts martiaux dans son jeu depuis des années. A la place, Bandai Namco a opté pour Clive, protagoniste de FF16. « Ce n’est pas comme si nous étions limités à un seul personnage de Final Fantasy », avait alors déclaré Katsuhiro Harada, producteur de la série, en décembre 2024 face à la levée de boucliers de la communauté.

Si les rumeurs viennent à se confirmer, car, comme toujours, les pincettes restent de rigueur jusqu'à nouvel ordre, Bandai Namco pourrait mettre un sacré uppercut à son concurrent. L’idée de voir Tifa de FF7 boxer aux côtés de Ryu et Chun-Li est quand même sacrément séduisante. Rendez-vous dans les semaines, voire les mois, à venir pour en avoir le cœur net.

Source : Reddit, TheGamer