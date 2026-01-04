Le culte de FF7 a pris une nouvelle ampleur avec l’arrivée de la trilogie de remakes, qui va se conclure prochainement. S’attaquer à une œuvre aussi emblématique que l’épisode le plus apprécié de la saga était un pari risqué, mais Square Enix, Tetsuya Nomura et les équipes s’en sortent, pour l’instant, à merveille. Naturellement, c’est la conclusion de cette ré-imagination qui sera la plus attendue au tournant. Avant cela, Midgar et ses trames politiques et écologiques arriveront sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series, permettant encore à un nouveau public de découvrir les premières aventures de Cloud et d’AVALANCHE.

Et qui dit nouveau public, dit nouveau merchandising. Car, avec FF7, Square Enix a de l’or entre ses mains, et l’éditeur japonais sort régulièrement de nouveaux goodies autour du jeu et ses personnages emblématiques pour capitaliser sur l’immense succès du jeu. Cela passe par des figurines très chères, mais que tout fan rêve d’avoir sur ses étagères.

Une figurine d'Aerith dans FF7 Remake à tomber

Passé maître dans les figurines de collection qui font pâlir de jalousie tout geek qui se respecte, Prime Studio sait comment faire craquer les joueurs. L’entreprise japonaise avait en effet déjà fait beaucoup de bruit lorsqu’elle a commercialisé ses premières statues, plus vraies que nature, de Cloud, Zack et Sephiroth. Après cet excès de testostérone, place aux fleurs et à la douceur. Ce sera au tour d’Aerith, dans sa version de FF7 Rebirth, d’être immortalisée et sculptée par les soins de Prime Studio. Peu d’informations ont été partagées à ce jour, si ce n’est que la figurine sera à l’échelle 1/4, et qu’elle sera commercialisée « prochainement », sans fenêtre annoncée à l’heure où ces lignes sont écrites.

Comme celles de ses homologues masculins, la figurine d’Aerith devrait être proposée dans deux versions. Une Deluxe, qui permet d'exhiber la mage dans plusieurs poses, et une classique, qui est figée. En s’appuyant sur les tarifs du reste de la collection Square Enix Masterline, la figurine Prime Studio d’Aerith devrait coûter environ 2100 dollars dans sa version la plus simple, soit un rein.









Source : Prime Studio