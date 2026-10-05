FF7 Revelation arrive à grands pas et bouclera 7 ans de remakes tous meilleurs les uns que les autres, et on sait maintenant quel est le secret de cette réussite.

Avec le lancement de FF7 Remake en 2020, Square Enix a imposé sa propre vision du remake. Le jeu se suffisait à lui-même malgré son postulat de première partie d'une intrigue bien plus vaste. C'était un jeu complet et généreux dès sa sortie. Final Fantasy 7 Rebirth a fait encore plus fort en ouvrant les portes du monde ouvert, mais sans toutefois tout révéler. Lui aussi est un jeu d'une grande générosité. Et si les jeux sont aussi qualitatifs avec un souci du détail et une volonté de ne s'imposer aucune limite, c'est parce qu'ils ont été pensés comme des « expériences complètes » à part entière ; c'était « non négociable ».

Peut-on jouer à FF7 Remake et Rebirth indépendamment ? La réponse est oui, et on sait pourquoi

Dans les colonnes du magazine Edge (partagées par GamesRadar), on apprend que Naoki Hamaguchi, à la tête des remakes de FF7, avait une vision claire de ce qu'il voulait proposer. Pour lui, il était important que chaque jeu puisse être joué dans son entièreté indépendamment en ayant un début, un milieu et une fin à son intrigue, et ce, même s'il y avait bien une trame plus grande qui ne pourrait se lire qu'en jetant un œil aux chapitres suivants. Il explique que « même pour une série en plusieurs parties, offrir une expérience complète dans chaque jeu était une condition sine qua non dès le départ ».

Un « principe non négociable » qui a fait que chaque remake de FF7 est une expérience complète et individuelle. Chaque jeu peut donc être joué de manière parfaitement indépendante, ce qui est génial pour les néophytes et change absolument tout pour la trilogie qui apparaît à la fois complémentaire, unique et surtout qui n'apporte aucune frustration.

Les premiers remakes n'ont pas tout dévoilés, Rebirth était même trop gros

On l'a vu avec FF7 Remake et FF7 Rebirth, ils ont évité le piège qui aurait pu complètement ruiner l'expérience en obligeant les joueurs à se ruer sur la suite pour avoir la sensation de jouer à un jeu complet. Hamaguchi affirme que c'est pourtant très facile de se laisser aller lorsque l'on fait une série en plusieurs parties ; selon lui, le piège « c'est que les créateurs se disent : “Il y a une suite, alors on peut s'arrêter là pour le moment.” » Au lieu de ça, chaque jeu sorti jusqu'ici se suffit à lui-même, propose un début, un milieu et une fin, tout en préservant la surprise sur beaucoup de point pour tout de même donner envie de voir la suite, mais pas que.

Paradoxalement, la légende ne se dessine bel et bien qu'en ayant une vision d'ensemble, et tout n'est pas dévoilé dès le premier jeu. FF7 Remake ne se concentre en effet que sur Midgar, là où Rebirth offre les premiers pas dans un gigantesque monde ouvert, en gardant encore de côté plusieurs choses comme Rocket Town et la région du Wutai, deux lieux emblématiques. Mais outre la volonté de conserver quelques surprises pour la suite, il y avait aussi une raison pratique à cela, comme le révèle Hamaguchi. Il explique en effet qu'après avoir « examiné l'intrigue globale et l'expérience de jeu de FF7 Rebirth, nous avons déterminé qu'ajouter ces lieux en même temps aurait rendu le jeu beaucoup trop dense en informations, perturbant le rythme de l'histoire et l'objectif du deuxième épisode ».

Quelles surprises ont été gardées pour FF7 Revelation ?

Mais que les fans se rassurent, Rocket Town et Wutai seront bel et bien présents dans FF7 Revelation qui s'annonce quant à lui tout bonnement titanesque, comme nous le rapportait Tiny_Ellie après sa première prise en main. On devrait également découvrir d'autres choses comme davantage de détails concernant Vincent et Cid qui seront d'ailleurs enfin pleinement jouables eux aussi, mais aussi un système de jobs rappelant les classes iconiques de la licence. FF7 Revelation nous donnera aussi l'occasion d'affronter les fameuses Armes, ces entités titanesques et destructrices qui menacent le monde. On s'attend également à de nombreuses nouveautés encore non annoncées et qui ne le seront peut-être jamais. Pour les curieux, il faudra donc patienter. FF7 Revelation est attendu le 8 avril 2027 sur consoles et PC, et mettra un terme à cette trilogie de remakes 7 ans après ses débuts.