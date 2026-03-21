Final Fantasy 7 a 29 ans. Et pour l'occasion, Tetsuya Nomura, directeur artistique de l'époque et désormais figure centrale du jeu et de la trilogie, a partagé des concept arts inédits via le compte officiel du jeu. Des dragons survolant Midgar, un Cloud pas si éloigné de sa version finale, et un personnage mystérieux armé d'un pistolet répondant au nom de « Johnny the Needle ». Ce Johnny-là n'a rien à voir avec le comique de service qu'on retrouve dans FF7 Remake, ses traits auraient finalement surtout servis au personnage de Reno, le plus stylé des Turcs. Mais au détour de quelques anecdotes, Nomura a fait une déclaration loin d'être passée inaperçue.

De nouvelles révélations sur FF7

Mais la révélation la plus intéressante, c'est que Nomura confirme que FF7 devait initialement s'appuyer sur un système de combat en temps réel, les affrontements auraient dû directement se dérouler dans les environnements 3D de Midgar et non sur des champs de bataille fixes. Une ambition techniquement irréalisable sur PS1 en 1997, et qui n'a finalement vu le jour qu'en 2020 avec FF7 Remake. Nomura le dit lui-même dans ce message d'anniversaire, la trilogie de remake est finalement en partie un jeu où les idées abandonnées il y a presque 30 ans prennent enfin vie.

Concept art de Final Fantasy 7 ©Square Enix.

« Cette forme de combat n'avait pas pu voir le jour dans le jeu original. Mais elle a finalement été concrétisée à travers la série des remakes de FF7. En ce sens, je serais ravi que vous continuiez à profiter de ce grand projet, dans lequel des éléments techniquement irréalisables à l'époque trouvent aujourd'hui leur forme dans la série des remakes », a-t-il déclaré. Et la conclusion pourrait elle aussi laisser quelques idées abandonnées se concrétiser. FF7 Remake 3 est pour l'heure toujours sans nom, ni date de sortie. Cependant, Nomura a laissé entendre que 2027, qui marquera donc les 30 ans du jeu original sera « une occasion encore plus spéciale ». Si le dernier épisode de la trilogie venait à sortir la même année que ce trentième anniversaire, la symbolique serait encore plus belle.

Source : Tetsuya Nomura