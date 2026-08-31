Si FF7 Revelation n’avait déjà pas mis assez de météores dans les yeux des joueurs avec ses dernières présentations, le réalisateur de la trilogie fait de belles promesses pour les fans de l'un des personnages les plus mystérieux du jeu.

Non content d’avoir encore sorti le grand jeu lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026, Naoki Hamaguchi s’est encore prêté au jeu des interviews. L’occasion pour le réalisateur de la trilogie de confirmer qu’après 30 ans à entretenir le mystère, le personnage préféré des emo girls et boys d’antan va enfin révéler ses secrets. Personnage optionnel du Final Fantasy 7 original, Vincent Valentine traîne depuis 1997 une réputation de beau gosse gothique aussi charismatique que mystérieux. Avec FF7 Revelation, la conclusion de la trilogie de remakes, Hamaguchi promet d’enfin combler les trous de son histoire.

De nouvelles révélations sur Vincent dans FF7 Revelation

Vampire de la Shinra reconverti en tireur d’élite, Vincent Valentine reste à ce jour l’un des personnages les plus mystérieux de la saga, ce malgré son spin-off sorti sur PS2, Dirge of Cerberus. Un manque que les équipes de FF7 Revelation entendent combler 30 ans plus tard. « Contrairement à l’autre personnage optionnel, Yuffie, le village natal de Vincent et ses origines n’étaient pas montrés dans le Final Fantasy original », a expliqué le réalisateur lors d’un livestream officiel de la Gamescom.

La conclusion de la trilogie de remakes en profitera donc pour épaissir l’histoire de l’ancien membre des Turks tout en apportant de nouvelles révélations pour les joueurs de longue date. « Les joueurs connaissent certains éléments de son passé. Mais rassurez-vous, dans FF7 Revelation nous allons aller encore plus loin dans son histoire. Il y aura de nouvelles révélations qu’ils n’ont encore jamais vues, sur ce qu’il a fait par le passé et ce qui a façonné sa personnalité. »

De quoi piquer la curiosité des joueurs de FF7 charmés par le charisme du personnage, au passé particulièrement nébuleux. Le jeu d’origine évoquait en effet ses années passées chez les Turks, les terribles expériences scientifiques qu’il a subies ou encore sa relation tragique avec Lucrecia, sans jamais développer son histoire avant son recrutement par la Shinra. « On a vraiment réussi à trouver le bon équilibre dans ce jeu, et j'ai hâte de voir les joueurs en faire l'expérience. », assure Hamaguchi. Et ce n'est pas que l’histoire de Vincent Valentine qui a profité d’un traitement de faveur dans FF7 Revelation.

© Square Enix.

Votre futur personnage préféré pour jouer ?

Son gameplay a également particulièrement travaillé, au point de devenir l’un des personnages que le réalisateur préfère jouer. Hamaguchi avoue même être inquiet que les joueurs « ne voudront que contrôler Vincent et se tourneront trop vers lui au détriment des personnages. » Il faut dire qu’au regard des quelques séquences de gameplay montrées à ce jour, le bougre semble particulièrement vif et spectaculaire à contrôler. Pour mémoire, Vincent pourra se transformer à volonté en une créature pour infliger d’importants dégâts au corps à corps, avant de reprendre sa forme humaine et de faire parler ses pistolets. Est-ce qu'il deviendra vous aussi votre personnage favori en combat ? Réponse dès le printemps 2027, fenêtre à laquelle FF7 Revelation est attendu sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : Hamaguchi, via le livesteam de la Gamescom