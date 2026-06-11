FF7 Revelation continue d'alimenter les discussions après sa grande annonce. Le directeur du jeu lui-même donne de nouveaux détails, quitte à créer une petite déception pour les fans de la première heure.

Annoncé en toute fin de l'ouverture du Summer Game Fests 2026, FF7 Revelation a impressionné avec un trailer spectaculaire. Déjà, Square Enix donne le ton pour cette ultime chapitre de la trilogie de remake du jeu de 1997. Le dénouement sera épique, vous pouvez en être sûr. Cela dit, les connaisseurs de l'opus fondateur ont bien quelques attentes qui ne pourront pas être satisfaites dans cette troisième partie. Naoki Hamaguchi confirme qu'un lieu restera exclu de l'histoire.

Un FF7 Revelation plus grand, mais qui ne repassera pas par ce lieu

Naoki Hamaguchi est toujours aussi bavards quand il s'agit de parler de sa nouvelle production. Directeur de la trilogie des Final Fantasy VII Remake, il rempile évidemment sur la troisième et dernière partie. Mais conclure une telle œuvre n'est pas une mince affaire. L'enjeu est énorme, la conclusion devant être à la fois à la hauteur des deux précédentes refontes, mais aussi du jeu original. Cela dit, il semble assez confiant pour FF7 Revelation et tease du contenu plus qu'alléchant. En contrepartie, il faudra tout de même s'attendre à une petite déception.

D'ores et déjà, Hamaguchi a expliqué que FF7 Revelation proposerait une « expérience unique » pour chaque joueur. Il a également précisé que la map prendrait une envergure encore plus grande, élargissant celle de Rebirth tout en s'offrant tout le loisir de s'explorer aussi dans sa verticalité. Pour autant, même si Square Enix voit toujours plus grand, il ne faut pas s'attendre à retrouver un lieu qui a pourtant marqué bien des fans en 1997.

C'est au journaliste de RPG Site que Naoki Hamaguchi a fait cette confession : « Le Village des ossements n'est pas inclus » dans FF7 Revelation. Avec son architecture toute faite d'os, entre l'esthétique paléo punk et post-apo, Bone Village (en anglais) avait marqué bien des joueurs à l'époque. Mais il a finalement été coupé du remake final. En même temps, en tant que site archéologique, il servait surtout à abriter des objets rares, sans réel apport narratif. Malgré la déception, les fans peuvent se réconforter en sachant que nous reverrons d'autres lieux de la région, comme le Temps des Anciens.

Le fameux Village des ossements dans la version de 1997. © Square Enix.