Après avoir proposé un vrai challenge aux joueurs pour FF7 Rebirth, Square Enix promet que la difficulté des trophées de FF7 Revelation a cette fois-ci été revue à la baisse.

C’est désormais confirmé : FF7 Revelation, dernière entrée à venir dans la trilogie remake de Square Enix, fera officiellement son arrivée dès le printemps 2027. Pour les millions de fans de la franchise, c’est donc un nouveau grand moment qui se prépare, et qui s’accompagne déjà d’une multitude de questions. Narration, gameplay, monde ouvert, les inconnues sont encore nombreuses, même si les détails commencent progressivement à tomber. Ce qui est déjà sûr, en revanche, c’est que FF7 Revelation se montrera plus clément avec les chasseurs de trophées.

Les trophées de FF7 Revelation seront plus faciles que Rebirth

C’est tout du moins ce qu’a révélé Naoki Hamaguchi, réalisateur du jeu, au média Express Online, qui a eu l’opportunité de s’entretenir avec le créateur à l’occasion de son récent passage à Berlin. « Le niveau de difficulté des trophées a été légèrement revu à la baisse par rapport à ceux de FF7 Rebirth », a-t-il en effet déclaré. Et cela tient notamment à une chose : le fait que Square Enix ait totalement revu son approche du monde ouvert pour FF7 Revelation, après un second volet qui a beaucoup divisé les joueurs en raison du nombre très conséquent d’activités annexes à faire.

« L’un des points sur lequel nous avons fait très attention dans FF7 Revelation par rapport à FF7 Rebirth, c’est que, dans ce dernier, l’histoire représentait 40% du contenu et les activités secondaires 60%. Nous avons donc veillé à ce que ce soit vous qui décidiez si vous souhaitez vous y consacrer ou non », a déclaré Hamaguchi. « Mais parce que le jeu proposait des récompenses liées aux combats, et que certains trophées étaient liés à l’achèvement de toutes ces activités, […] les joueurs avaient tout de même l’impression de devoir tout terminer ».

C’est pourquoi bien que FF7 Revelation ait au moins autant de contenu que son prédécesseur, si ce n’est même un peu plus, l’équipe a cette fois-ci fait en sorte que « les récompenses des activités secondaires soient à la hauteur du contenu lui-même ». « Ainsi, si vous souhaitez simplement progresser et vous concentrer sur les combats, vous pouvez entièrement le faire ». À l’inverse, si les joueurs de FF7 Revelation veulent découvrir tout ce qu’une zone peut avoir à leur offrir, ils pourront également le faire en toute liberté.

Les fans se réjouissent déjà de cette nouvelle

« Mais il est plus facile pour les joueurs de faire leur choix, sans avoir l’impression d’être contraints de suivre telle ou telle voie », conclut Hamaguchi. Une approche d’ailleurs déjà saluée par les fans, qui sont visiblement nombreux à avoir été traumatisés par le trophée platine de FF7 Rebirth. « C’était l’un des platines les plus difficiles de tous les temps », a par exemple déclaré l’un d’eux sur X ; tandis qu’un autre décrit son obtention comme quelque chose de « proche de la torture ». Quand bien même le titre figure pourtant « dans le top 3 de [s]es jeux préférés de tous les temps ».

« DIEU MERCI, bordel. J’ai décroché le platine sur FF7 Remake, mais celui de FF7 Rebirth me TUE », affirme un troisième de son côté. Et ce n’est évidemment là qu’un petit échantillon des réactions des fans de la franchise, qui sont déjà relativement nombreux à se réjouir du fait qu’ils n’auront plus à subir cela dans FF7 Revelation. Même si, cela ne fait aucun doute, ce dernier volet devrait tout de même lui aussi arriver avec son lot de défis à relever. Il ne reste plus qu’à découvrir lesquels, ce qui nécessitera toutefois encore une bonne dose de patience.

Source : Express Online