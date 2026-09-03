Comme promis, Final Fantasy 7 Revelation a dévoilé son monde ouvert en grandes pompes lors du State of Play Japon de septembre 2026. Le dernier volet de la trilogie s'annonce gigantesque.

C'était le seul jeu officialisé dès l'annonce du State of Play de septembre 2026, FF7 Revelation est venu conclure en beauté la conférence japonaise. Square Enix a décidé de mettre le paquet à quelques mois de la sortie de cet épisode extrêmement attendu des fans. Le grand final de la trilogie remake va vous immerger dans un monde encore plus grand, c'est dit.

FF7 Revelation dévoile son monde gigantesque au State of Play

Square Enix et Naoki Hamaguchi nous ont prévenu depuis le reveal, FF7 Revelation sera vraiment le clou du spectacle de cette trilogie. Le State of Play est une nouvelle fois l'occasion pour l'équipe de montrer toutes ses ambitions. Véritable vitrine pour les consoles PlayStation depuis le premier épisode en 2020, le tout dernier chapitre promet de repousser encore les limites de la saga.

Après l'entrée en scène des ses combattants iconiques, Square Enix nous ouvre les portes du monde ouvert FF7 Revelation. Plus vaste encore que ce qu'on avait connu dans Rebirth et le premier Final Fantasy 7 Remake, la map de cette troisième partie promet de nous emporter encore plus loin avec ce trailer du State of Play pour affronter les Armes colossales avec un système de combat repensé pour cette équipe élargie.

À pied, à dos de Chocobo ou à bord du Highwind, l'aéronef de Cid, l'exploration va prendre une nouvelle dimension dans FF7 Revelation. Préparez-vous à prendre la voie des airs pour atterrir ensuite en parachute où vous le souhaitez. Le trailer du State of Play nous donne en plus un aperçu de nouvelles villes à découvrir, avec des mini-jeux et des missions à accomplir. Square Enix devrait combler les fans de RPG avec ce dernier épisode prévu pour avril 2026. On a la date exacte désormais !

La longue présentation du monde ouvert de FF7 Revelation est aussi l'occasion de donner de nouveaux détails pratiques sur le jeu. Ainsi, Square Enix profite de la double conférence State of Play de septembre 2026 pour repréciser la date de sortie du dernier remake de ce Final Fantasy culte :

Date de sortie de FF7 Revelation : 8 avril 2027

: 8 avril 2027 Plateformes de lancement : PC, Nintendo Switch 2, PS5, XBOX Series X|S