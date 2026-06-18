Une fois encore, il faudra a priori préparer les mouchoirs avant de jouer à FF7 Revelation, à en croire son directeur qui ne se remet toujours pas d'une scène en particulier.

Toujours aussi désireux de parler de ses projets, le directeur de FF7 Revelation, Naoki Hamaguchi, a de nouveau pris la parole pour parler de son expérience très personnelle avec le troisième et ultime épisode de la trilogie Remake de Final Fantasy 7. Il a cette fois parlé d'une scène en particulier, qui risque toutefois de grandement SPOILER un point central de l'intrigue du jeu original. Si vous souhaitez vous garder la surprise pour la sortie du grand final de la revisite des aventures de Cloud et sa bande dans le courant du printemps 2027 sur toutes les plateformes, il est peut-être plus prudent de passer votre chemin.

FF7 Revelation devrait bien porter son nom et envoyer beaucoup de poussière dans les yeux

Bien que FF7 Revelation ne va pas sortir avant l'année prochaine, on sait déjà qu'il serait entièrement jouable de bout en bout, et que Square Enix n'a plus qu'à peaufiner le tout. De ce fait, son directeur Naoki Hamaguchi l'aurait déjà terminé plus de 40 fois du début à la fin, à en croire une récente interview auprès de Omelete. Dans celle-ci, il explique en partie le raisonnement derrière le sous-titre de ce troisième épisode de la trilogie en évoquant une scène qui le marque visiblement profondément.

« Il y a une scène essentielle à l'histoire du jeu original que l'on retrouve dans FF7 Revelation, où Cloud se livre à une introspection et découvre son identité, ainsi que son lien avec Zack et Aerith. Je pense que la manière dont nous la représentons dans Revelation est très poignante, et nous avons hâte que les fans la découvrent. En ce qui me concerne, j'ai déjà terminé le jeu plus de 40 fois, et pourtant cette scène me fait pleurer à chaque fois », a confié Naoki Hamaguchi.

Si nous n'allons pas entrer plus dans les détails, celles et ceux qui attendent de retrouver ladite scène dans FF7 Revelation devraient donc être en terrain connu. Il faudra toutefois se préparer à d'éventuelles surprises, compte tenu des changements qu'apportaient Remake et Rebirth à la trame du jeu original. Rendez-vous toutefois dans le courant du printemps 2027 pour voir si ce fameux passage est bien aussi émouvant que ce qu'a confié le directeur de FF7 Revelation.

© Square Enix

Source : Omelete