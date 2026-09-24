Le directeur de FF7 Revelation a officiellement confirmé que le jeu va exploiter à fond les capacités améliorées de la console la plus puissante de PlayStation,

Naturellement présent au Tokyo Game Show qui a récemment battu son plein, Naoki Hamaguchi, l'affable directeur de FF7 Revelation, a profité du salon japonais pour encore parler de son futur bébé à venir le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Bien qu'en sa qualité de premier titre multiplateforme de la trilogie, Hamaguchi a notamment confirmé que celui-ci ne vas pas négliger les consoles de Sony, et notamment la PS5 Pro, puisque celle-ci profitera de son hardware plus puissant pour afficher le titre en 4K à 60 fps, entre autres modes évoqués par son directeur.

FF7 Revelation sur PS5 Pro, ou la meilleure version console du jeu, d'après son directeur

Si FF7 Revelation se devra de tourner sur l'ensemble des plateformes qu'il cible, le titre devrait, comme FF7 Rebirth, exploiter pleinement la fiche technique plus robuste et surtout la technologie PSSR exclusive à la PS5 Pro pour s'y afficher sous son meilleur jour. Dans une publication sur X.com, Naoki Hamaguchi, son directeur, a même avancé que la version PS5 Pro du jeu « l'une des manières recommandées d'y jouer » à sa sortie.

Pour cause, la version PS5 Pro de FF7 Revelation disposera notamment d'un mode d'affichage exclusif, intitulé « Versatile » et qui permettra de le faire tourner en 4K à 60 FPS. Outre ce mode propre à la console la plus puissante du parc de PlayStation, voici les autres modes à attendre sur la version PS5 de base de FF7 Revelation, et probablement par extension sur Xbox Series X :

Graphismes (4K, probablement à 30 fps voire un peu plus)

(4K, probablement à 30 fps voire un peu plus) Performance : Netteté (60 FPS avec des graphismes plus nets)

(60 FPS avec des graphismes plus nets) Performance : Fluidité (60 FPS avec des graphismes plus « flous »)

En attendant de plus amples confirmations officielles d'ici la sortie le 8 avril 2027

Il convient toutefois de noter que, en-dehors du mode 4K à 60 fps de la PS5 Pro, le reste des modes d'affichage attendus sur FF7 Revelation a pour l'heure surtout été évoqué lors d'entretiens réalisés au Tokyo Game Show. Square Enix n'a pas encore publié sur son site officiel la présentation complète de tous ces modes à venir sur la conclusion en apothéose de la trilogie FF7 Remake, laquelle inclura probablement des précisions supplémentaires à propos de tout cela.

Nous avons cependant encore de la marge d'ici à la sortie de FF7 Revelation le 8 avril 2027, et donc le temps d'en avoir le cœur vraiment net.

Source : Naoki Hamaguchi sur X.com