On peut le dire, 2026 aura décidément été une année très bien remplie pour les fans de Final Fantasy. De l’arrivée de FF7 Remake et Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 à la très récente sortie de l’excellent Final Fantasy Resonance, Square Enix n’aura pas laissé le temps aux joueurs de s’ennuyer. Et les choses sont encore loin d’être terminées puisque dès le printemps 2027, FF7 Revelation viendra à son tour compléter ce très beau palmarès. Et nous avons d’ailleurs enfin eu droit aux premières images du jeu sur Nintendo Switch 2.

FF7 Revelation se montre pour la première fois sur Nintendo Switch 2

Car oui, contrairement aux deux premiers épisodes de la trilogie remake, FF7 Revelation bénéficiera cette fois-ci d’un lancement multiplateforme, avec une sortie prévue sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Une véritable aubaine pour la communauté, donc, qui pourra cette fois-ci profiter du jeu depuis n’importe quelle console. Et la bonne nouvelle, c’est que Square Enix a profité de la Paris Games Week 2026 pour dévoiler un large aperçu de la façon dont tournera le jeu sur la console de Nintendo, en témoigne une vidéo publiée ce week-end.

Alors certes, il ne s’agit pour l’heure que d’une vidéo prise à la volée par l’un des participants au salon parisien, mais cela permet tout de même d’avoir une vision plutôt nette de cette version Switch 2 de FF7 Revelation qui, à l’instar de ses prédécesseurs, devrait réellement en avoir dans le ventre. En sachant que pour ceux que cela intéresse, la vidéo permet également de profiter des explications fournies par le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, durant le panel de l'événement, où il s’est rendu en personne pour l’occasion.

Des avis déjà très emballés de la part des fans

Et pour l’heure, les premiers retours sont unanimes : cette version Nintendo Switch 2 s’annonce extrêmement prometteuse. « C’est vraiment superbe ! », s’est par exemple exclamé un internaute sur X après avoir regardé la présentation. « La qualité d’image et les performances sont au rendez-vous. La Switch 2 est une petite console géniale », affirme un autre de son côté sur YouTube. « Wooow, ça a l’air génial, j’ai hâte que [FF7 Revelation] sorte sur Switch 2 », clame enfin un dernier. Ce qui, il faut le dire, est déjà très engageant pour le jeu.

Quand sortira FF7 Revelation ?

Malheureusement, il va néanmoins falloir continuer à prendre son mal en patience pour l'instant, puisque FF7 Revelation n’arrivera pas avant le 8 avril 2027. En attendant, les joueurs peuvent toujours se replonger dans les deux premiers épisodes de la trilogie, désormais disponibles sur toutes les plateformes, mais également dans le tout nouveau Final Fantasy Resonance qui, non content de signer le retour du tour par tour dans la franchise, fait également office de « bouffée rétro qui capture l’essence de la saga ». Un jeu à ne surtout pas manquer, donc.

Source : YouTube