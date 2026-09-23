Après deux épisodes, dont Rebirth, particulièrement généreux, la trilogie de remakes Final Fantasy 7 s’apprête à refermer son aventure avec FF7 Revelation. Et si l’on en croit Naoki Hamaguchi, son directeur, la conclusion ne cherchera pas juste à vous happer pendant encore plus d’heures dans un monde toujours plus gargantuesque et rempli d’activités. Il devrait également vous encourager à parcourir son histoire plusieurs fois, pour découvrir toutes les facettes de l’aventure et des personnages.

Plusieurs parties seront nécessaires pour tout voir de FF7 Revelation

Lors d’une présentation organisée au Tokyo Game Show 2026, le réalisateur a ainsi expliqué qu’une première partie de Final Fantasy 7 Revelation devrait proposer une quantité de contenu comparable à celle de FF7 Rebirth. Soit environ 50 heures pour la trame principale et une centaine d’heures pour en faire tout le tour, selon les données de How Long to Beat. Mais contrairement à ce dernier, FF7 Revelation a été pensé pour être rejoué plusieurs fois et pour dévoiler davantage de choses lors des parties suivantes. Il précise cependant qu’il sera impossible de tout voir ou faire en une seule partie.

Le réalisateur n’a cependant pas précisé la nature exacte des contenus en question ni expliqué dans quelle mesure ils modifieront une nouvelle partie. Il y a fort à parier que le nouveau système de choix en fait partie. FF7 Revelation vous laissera en effet avoir la main sur le déroulé de quelques quêtes annexes, en choisissant par exemple de suivre davantage la voie de Vincent ou de Cid pour résoudre une mission. De l’aveu de Hamaguchi, ce nouveau système a surtout été pensé pour inciter davantage les joueurs à jouer au jeu, plutôt qu’à le regarder sur des plateformes telles que Twitch.

Une façon de pousser à jouer plutôt que regarder en streaming ?

« Si le fait de regarder un stream pousse les gens à se dire "qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?" ou "comment pourrais-je expérimenter avec ça ?", alors on peut espérer qu'ils seront inspirés et auront envie d'essayer par eux-mêmes », avait déclaré le développeur en juin dernier. Il a cependant été formel, ces choix n’auront aucun impact concret, FF7 Revelation n’ayant qu’une seule fin. Reste désormais à savoir si la conclusion de la trilogie nous réservera d’autres surprises que d’explorer différents dialogues pour nous pousser à relancer rapidement une partie. Une chose est certaine, pour voir tout ce que FF7 Revelation aura à offrir, terminer l’aventure une seule fois pourrait ne pas suffire. Rendez-vous en tout cas le 8 avril sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC pour lancer votre première partie.

Source : Hamaguchi via Genki