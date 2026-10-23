A l’occasion de la Paris Games Week 2026, Square Enix nous a conviés à une présentation exclusive de deux annonces à venir : le retour à Midgar et l’évolution du mini-jeu du piano dans FF7 Revelation.

Longtemps entouré de mystère, FF7 Revelation a fini par sortir définitivement de l’ombre. Et Naoki Hamaguchi ne se fait plus prier pour lâcher des informations dès qu’il en a l’occasion. De passage à la Paris Games Week, le réalisateur de la trilogie n’est pas venu les mains vides. Il a profité d’une présentation réservée à la presse pour confirmer deux nouvelles qui devraient faire battre le cœur des fans de longue date : on retournera bien à Midgar et le mini-jeu du piano est de retour, avec une dimension narrative renforcée.

Le retour à Midgar confirmé, exploration plus en profondeur

C’était l’une des grandes questions qui entouraient encore FF7 Revelation. Et pour cause, après les événements de Rebirth, difficile de ne pas se demander si nous aurions l’occasion de remettre les pieds dans l’immense cité industrielle. « C’est quelque chose qu’on m’a beaucoup demandé en interview », s’amuse Hamaguchi avant de lever le voile sur cette question. « Il sera possible d’explorer les alentours de Midgar, mais aussi son intérieur », nous a ainsi révélé le producteur. Et il ne sera manifestement pas question d’aller cueillir des fleurs et faire du tourisme.

La catastrophe a laissé derrière elle une immense cicatrice, la faille de Midgar, qui permettra de plonger pour la toute première fois dans l’histoire de FF7 dans les profondeurs de la mégalopole. De quoi découvrir des environnements inédits, mais aussi de poser un regard neuf sur cette cité emblématique. Et sans doute quelques horreurs. Le niveau 90 recommandé qui s’affichait juste au-dessus de la zone devrait suffire à faire tressaillir les joueurs les plus téméraires. Quant à savoir ce qui se cache réellement dans ces profondeurs, Hamaguchi préfère entretenir le mystère. « Je vous laisse déjà imaginer ce qui vous attend », lance-t-il avec un sourire.

Les premières images montrent une partie de Midgar dévastée par les explosions, avec cette fameuse faille qui éventre désormais la cité. Mais inutile d’espérer en apprendre davantage pour le moment. Ce retour à Midgar pourrait en tout cas prendre une place importante dans le endgame de FF7 Revelation. Hamaguchi a déjà promis, à plusieurs reprises, une expérience encore plus généreuse en matière de défis et d’activités annexes une fois le jeu terminé. Et il semble bien décidé à tenir parole. « Je pense qu’on a réussi à faire un jeu qui est encore plus grand et plus vaste que FF7 Rebirth », explique le réalisateur. Une déclaration qui a de quoi donner le vertige quand on se souvient déjà de la quantité de choses à faire dans le précédent épisode.

Midgar dans Final Fantasy 7 Remake ©Square Enix

Le piano résonnera davantage dans FF7 Revelation

Surtout qu’un mini-jeu particulièrement apprécié de la trilogie sera de retour dans FF7 Revelation : le piano. Pas question en revanche de rejouer la même partition. « Il n’est pas identique au volet précédent, il a évolué et va proposer de nouvelles choses », a précisé Hamaguchi, qui espère en faire « un moment du jeu qui vous fera plaisir. » Et le réalisateur ne parle pas uniquement de nouvelles mécaniques, comme l’ajout d’autres instruments comme la guitare acoustique, la batterie ou la contrebasse.

Lors de la présentation, une séquence montrait Tifa s’approcher d’un piano avant que l’environnement ne s’assombrisse pour laisser place à un flashback. La jeune femme se remémore alors le piano de son enfance, raconte comment son père l’a réparé et la patience dont ses parents ont toujours fait preuve lorsqu’elle s’exerçait. Une scène parmi tant d’autres car derrière le mini-jeu de piano de FF7 Revelation se cache désormais une véritable sous-histoire explorant le rapport de Tifa à la musique, pour mieux révéler une facette plus intime du personnage. « Il y a une chose qu'on veut vous transmettre à travers ce jeu, il aura des implications dans l'histoire et enrichira l'histoire secondaire », explique Hamaguchi.

Et pour les joueurs les moins intéressés par l’exercice musical, une option permettra de passer le mini-jeu pour se concentrer uniquement sur les cinématiques qui l’accompagnent. Au-delà du piano, c’est toute la philosophie des mini-jeux qui évolue. Ils auront un rôle plus important dans la narration. « Ce sont des mini-jeux dont l'implication est plus profonde que ce qu'on peut penser car les événements racontés auront des résonances particulières avec l'histoire principale », précise Hamaguchi. Et Tifa ne sera pas la seule concernée. Red XIII aura lui aussi droit à un développement plus approfondi de son passé, notamment par l’intermédiaire du Queen’s Blood, le jeu de cartes, dont il sera le protagoniste dans FF7 Revelation. Square Enix promet de diffuser prochainement des images de ces deux nouveautés. L’attente jusqu’au 8 avril semble toujours plus longue à mesure que le jeu se révèle.