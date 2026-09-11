FF7 Revelation ne sera pas un JRPG traditionnel. Naoki Hamaguchi, son directeur, revient sur l'ambition grandissante qui traverse sa trilogie de remake.

Le retour en grâce des combats au tour par tour tend le public à réclamer des Final Fantasy qu'ils reviennent à leurs premières amours. Mais Naoki Hamaguchi, le directeur de FF7 Revelation et des deux précédent volet de la trilogie, tient à rappeler qu'elle est son ambition derrière sa formule plus axé sur l'action, sans pour autant dénigrer les JRPG.

FF7 Revelation prouve que le JRPG à l'ancienne n'est pas une obligation

Durant la Gamescom en août dernier, Naoki Hamaguchi a pu revenir sur un grand débat autour de sa trilogie de remake de Final Fantasy VII. Le dernier volet de cette saga culte, FF7 Revelation, reposera évidemment dans la même recette de gameplay. Or, avec le succès de Clair Obscur Expedition 33 l'an dernier, les fans réclament le retour à quelque chose de plus proche du JRPG traditionnel, ce que le directeur définit ainsi :

Histoire linéaire

Attention aux personnages

Système de combat au tour par tour

Mais pour Naoki Hagamuchi, il n'a jamais vraiment été question de faire du JRPG à l'ancienne avec ces remakes. « Je voulais montrer que Final Fantasy pouvait dépasser cela pour devenir un action-RPG compétitif à l'échelle mondiale avec un style de jeu en monde ouvert », explique-t-il. À ce titre, FF7 Revelation devrait être le clou du spectacle.

C'est donc l'envie de concurrencer, voire supplanter, « toutes les autres grosses licences mondiales » qui a guidé Naoki Hamaguchi dans sa trilogie. D'un épisode à l'autre, les remakes ont continué de peaufiner leur proposition et le directeur se dit « satisfait d'avoir atteint le but [qu'il] visai[t] », en particulier avec FF7 Revelation.

Évoluer à travers Remake, Rebirth et Revelation, y compris pour ce qui est du gameplay, des systèmes et de la manière d'aborder ce style de jeu, était le cap que je souhaitais fixer pour l'avenir. Ça peut prendre de l'ampleur, grossir encore, tout comme nous. Naoki Hamaguchi, à la Gamescom 2026.

Pour autant, Naoki Hamaguchi veut vraiment souligner qu'il « ne critique pas du tout les JRPG ». Son idée était plutôt de défaire la saga d'un carcan. « Je voulais montrer que Final Fantasy n'avait pas être un JRPG au sens traditionnel du terme ». Ses remakes, et FF7 Revelation prochainement, sont la preuve que la franchise peut aussi bien exceller avec d'autres styles de gameplay. Ensuite, « c'est à chaque projet de trouver ce qui lui correspond le mieux », sans s'imposer un cadre sous prétexte que ça a toujours été d'une façon ou d'une autre auparavant. Un message fort qui montre que le franchise n'a pas fini de nous surprendre.