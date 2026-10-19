En attendant sa sortie début avril 2027, FF7 Revelation fait une belle annonce aux fans français désireux d'en voir plus avant cette date encore un peu lointaine.

Malgré une sortie prévue le 8 avril 2027, cette fois non seulement sur PS5 mais aussi PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2, FF7 Revelation ne manque aucune occasion majeure de se montrer, tant Square Enix couve de grandes attentes pour ce final en apothéose de la trilogie Remake de l'un des épisodes les plus populaires de sa saga mythique. À ce titre, le géant japonais a récemment annoncé que Cloud et ses amis ont pris le Highwind pour débarquer à la Paris Games Week chez nous, en compagnie de l'affable directeur du jeu, Naoki Hamaguchi.

FF7 Revelation participe à la Paris Games Week du 22 au 25 octobre 2026 avec son directeur

Après le Summer Game Fest, la Gamescom ou encore le Tokyo Game Show, entre autres gros salons de ces derniers mois, FF7 Revelation fait donc le grand chelem en confirmant qu'il sera également présent à la Paris Games Week 2026, qui se déroulera pour rappel du 22 au 25 octobre 2026, comme son nom l'indique, à Paris chez nous. Square Enix France a récemment annoncé la bonne nouvelle, avec quelques précisions à ce propos.

Dans quelle capacité Final Fantasy 7 Revelation sera présent à la Paris Games Week ?

FF7 Revelation sera plus précisément présent sur deux stands dans le cadre de la Paris Games Week du 22 au 25 octobre 2026 :

Sur le stand Bandai Namco , où il sera possible de découvrir le jeu sur grand écran dans rien de moins qu'une salle de cinéma

, où il sera possible de dans rien de moins qu'une salle de cinéma Sur le stand Nintendo , où il sera cette fois possible de jouer au jeu, mais avec 8 stands, et forcément sur sa version Nintendo Switch 2 .

, où il sera cette fois possible de . À noter que le directeur de FF7 Revelation, Naoki Hamaguchi, sera présent sur la grande scène du stand Nintendo le samedi 24 octobre 2026 à 15h45 pour une « présentation spéciale », comme l'a annoncé Nintendo France sur X.com.

Pour les participants à la Paris Games Week 2026 souhaitant essayer le jeu, il faudra donc passer par le stand Nintendo, et probablement s'attendre à d'énormes files d'attente compte tenu de la présence de seulement 8 stands. De même, il s'agira de la version Nintendo Switch 2 du titre, qui ne sera donc pas forcément représentative de l'œuvre sur une machine plus puissante.

Toujours est-il qu'il s'agit d'un moyen de ronger son frein en attendant la sortie de FF7 Revelation, son immense monde ouvert explorable à bord du Highwind et ses terrifiantes Armes à affronter à venir le 8 avril 2027 sur l'ensemble des plateformes modernes.

Sources : Square Enix France et Nintendo France sur X.com