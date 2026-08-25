FF7 Revelation est revenu mettre le feu à la scène de l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 avec une toute nouvelle bande-annonce.

C’était l’une des têtes d’affiche de l’Opening Night Live, la grande soirée d’ouverture de la Gamescom 2026. Comme lors du Summer Game Fest 2026, FF7 Revelation a assuré le spectacle avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui a de quoi dresser les poils des fans originaux, comme ceux de la trilogie.

Un nouveau trailer pour FF7 Revelation

Naoki Hamaguchi avait prévenu : la conclusion de la trilogie de Final Fantasy 7 fera un crochet par Cologne pour montrer de nouvelles images de gameplay. Et quand on voit comment Square Enix avait sorti le grand jeu lors du Summer Game Fest, inutile de préciser que la communauté était particulièrement impatiente de découvrir ce que lui avait concocté Hamaguchi et ses équipes cette fois. Après avoir révélé le gameplay de Vincent et Cid, des lieux emblématiques de FF7, le vaisseau et un aperçu du monde ouvert, place donc un maxi best-of de ce que le jeu proposera : des classes, des cinématiques toujours aussi classes, le vaisseau, des lieux emblématiques, mais aussi les Armes, les boss optionnels particulièrement retors de FF7.

Et comme toujours ça fait particulièrement saliver tout fans qui attend la conclusion. Pour mémoire, l'attente ne sera plus très longue. FF7 Revelation sera disponible au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.