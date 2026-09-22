Maintenant que la campagne de communication de FF7 Revelation est enclenchée, il ne se passe plus une semaine sans que Naoki Hamaguchi ne fasse les gros titres. Le réalisateur de la trilogie de remakes se prête volontiers au jeu des interviews et il ne pouvait évidemment pas se rendre au Tokyo Game Show 2026 sans discuter avec certains médias. A en croire ses déclarations, Square Enix semble avoir décidé de mettre un peu d’eau dans son vin pour la conclusion de la trilogie. Peut-être au point de diluer un peu trop l’essence des RPG ? C’est la question qui divise la communauté depuis quelques heures, alors que Hamaguchi a expliqué que FF7 Revelation permettra automatiquement de faire monter le niveau de son équipe à partir d’un certain stade de l’aventure.

FF7 Revelation vous laissera augmenter de niveau automatiquement

Dans une nouvelle interview accordée à IGN Japan, Hamaguchi a ainsi expliqué qu’une fois un certain point de l’aventure atteint, une fenêtre apparaîtra pour remettre automatiquement les personnages au niveau recommandé pour la suite. Le message devrait notamment vous demander « Voulez-vous automatiquement augmenter le niveau jusqu’à celui recommandé ? ». Cette fonctionnalité répond directement aux critiques formulées par certains joueurs de FF7 Rebirth, dont une partie avait jugé les nombreuses activités annexes particulièrement chronophages. Le second volet proposait en effet une campagne d’environ 40h en ligne droite, parsemée d’une quantité conséquente de quêtes et contenus optionnels. Pour FF7 Revelation, Hamaguchi souhaite ainsi proposer une solution aux joueurs qui souhaitent simplement se concentrer sur l’histoire.

« Que vous préfériez vous plonger dans l'exploration et l'évolution de votre personnage ou vous concentrer principalement sur le scénario, nous avons souhaité proposer des options permettant à chaque joueur de vivre cette aventure de la manière qui lui convient le mieux et de suivre l'histoire jusqu'à son dénouement », a ajouté Hamaguchi dans un tweet publié le 21 septembre 2026. Si cette option restera particulièrement facultative, elle ravive le débat autour des aménagements faits pour les joueurs dans les productions modernes. Fire Emblem Fortune’s Weave, propose d’ailleurs une option similaire une fois les parties 2 et 3 atteintes pour augmenter automatiquement le niveau de tous les personnages.

© Square Enix

Une mécanique qui fait beaucoup débat

Dans le cas de FF7 Revelation, cette décision intervient alors que Hamaguchi avait déclaré avoir conscience que certains joueurs « étaient assez fatigués » des quêtes secondaires et du contenu gargantuesque des mondes ouverts. Sauf que ça soulève un problème bien plus vaste et un ancien développeur a assez bien résumé ce que certains d’entre nous pensent à la rédaction. « Nous devons avoir une discussion sérieuse sur le fait que les jeux étaient autrefois un moyen unique d’enseigner aux enfants et adolescents la patience, la gratification différée et l’importance de travailler dur pour atteindre son objectif. Aujourd’hui nous concevons des jeux qui suppriment totalement le besoin de persévérer. Vous n’apprendrez plus à surmonter quoi que ce soit. », a écrit le développeur connu sous le pseudo TheCartelDel.

Et c’est un sentiment partagé avec une partie de la communauté, qui ne l’exprime pas avec autant de tact. « Nous concevons des jeux destinés aux personnes qui aiment juste regarder des films », « J’aime les remakes de FF7. Vraiment. Mais chaque nouvelle news que je lis sur FF7 Revelation donne l’impression qu’on adapte ce jeu à des gens qui n’aiment pas jouer aux jeux vidéo, c’est gênant. » Les vétérans des JRPG pourront toujours grinder à l’ancienne, mais ceux qui ne voudraient pas passer des dizaines d’heures à farmer des quêtes pourront donc aller à l’essentiel lors de la sortie de Final Fantasy 7 Revelation, prévue le 8 avril 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : IGN Japon