FF7 Revelation promet d'être gigantesque, en témoigne le retour de notre chère Tiny-Ellie qui a adoré sa première prise en main. Monde ouvert plus vaste que jamais, grande liberté, nouveaux lieux iconiques, gameplay retravaillé et approfondi… la totale. Le jeu voit les choses en grand, en très grand même, et pour l'occasion, il s'émancipe également de l'exclusivité PlayStation qui avait pourtant marqué le lancement des deux précédents volets. La raison à cela ? C'était tout simplement « inévitable » selon son créateur.

FF7 Revelation a abandonné son exclusivité PlayStation

FF7 Remake a débuté en tant qu'exclusivité PS4 pour finalement s'ouvrir à d'autres supports bien des années après son lancement. FF7 Rebirth a fait de même, mais sans trop traîner cette fois. Pour ce qui est de FF7 Revelation, il sera quant à lui disponible dès le 8 avril 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Pas de jaloux.

Ce revirement n'est pas le fruit du hasard ou d'un divorce entre Square Enix et son amour de toujours PlayStation. C'est simplement « une conséquence inévitable de l'évolution du marché et des joueurs » d'après Naoki Hamaguchi, comme il l'explique dans les colonnes du magazine Edge (rapporté par PSU). Selon lui, les joueurs ne sont désormais « plus liés uniquement à une seule console » et FF7 Revelation compte toucher un maximum de personnes. Un paradoxe lorsque l'on sait que les constructeurs se sont repliés sur eux-mêmes dernièrement. Sony se retire du PC et veut capitaliser davantage sur ses exclusivités, tandis que Xbox mise de nouveau sur ses exclus également au lieu de vouloir s'ouvrir au monde entier.

Pourquoi Final Fantasy 7 Revelation ne sera pas une exclu PS5 au lancement ?

De son côté, Hamaguchi pense que les AAA, quant à eux, devraient plutôt être multiplateformes, comme il l'explique lors de sa prise de parole : « Je pense que ce qui sera important pour l'avenir du développement des jeux AAA, ce n'est pas la performance de la plateforme que nous pourrions choisir, mais plutôt notre capacité à proposer l'essence de la même expérience à travers différents environnements. » En d'autres termes, la meilleure des stratégies serait selon lui de faire profiter tous les joueurs, ça paraît plutôt logique et c'est ce que va faire FF7 Revelation.

Certaines plateformes, comme les consoles PlayStation ou Nintendo, sont certainement des valeurs sûres. Mais se passer des millions de joueurs sur PC et Xbox n'est pas négligeable. On enfonce évidemment des portes ouvertes puisque le calcul est vite fait, mais se cantonner à un seul parc de joueurs, lorsque l'on est un AAA qui pèse plusieurs millions de dollars, reste un pari risqué, sans compter que ça rapporte fatalement moins qu'en s'ouvrant à un bien plus vaste public.