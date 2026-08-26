FF7 Revelation s'est dévoilé à la Gamescom 2026, mais ce n'était que le début, de grosses annonces sont à venir, Square Enix vient de lancer officiellement la communication autour du jeu.

FF7 Revelation a assuré le spectacle lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2026 avec une nouvelle séquence de gameplay et une intervention de son chef d'orchestre, Naoki Hamaguchi. Le développeur est venu nous donner quelques détails sur la suite des festivités, et selon lui, c'est bien simple : on n'a encore rien vu, le meilleur reste à venir.

FF7 Revelation prépare déjà la suite, la communication est lancée

C'est confirmé, Final Fantasy 7 Revelation est attendu pour le printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Le jeu va enfin conclure la trilogie de remake lancée en 2020. Les fans du jeu d'origine savent d'ores et déjà à quoi s'attendre grosso modo, même si les remakes ont très largement rebattu les cartes d'un point de vue scénaristique. De nombreuses surprises sont attendues, dont d'évidentes révélations, mais aussi un ultime affrontement contre Sephiroth, déterminé à annihiler le monde.

FF7 Revelation reste encore très mystérieux, mais Hamaguchi a confirmé que ce passage à la Gamescom 2026 n'était que le début. La campagne de communication est enfin lancée : « Cela marque le début de notre communication, et nous partagerons beaucoup d'informations au cours des mois à venir. Restez à l'écoute ! » Le jeu nous donnera certainement rendez-vous à de gros événements comme la PAX West ou encore le Tokyo Game Show.

Final Fantasy 7 Revelation promet déjà du très lourd

Pour l'heure, seules quelques bribes d'informations sont confirmées. On sait par exemple qu'il sera enfin possible de voyager en utilisant un dirigeable et que l'on pourra explorer le monde en se jetant en parachute. Il est également précisé que le groupe devra se diviser pour opérer sur différents fronts et que l'on pourra suivre certains événements dans l'ordre que l'on désire. FF7 Revelation semble miser sur la liberté, jusqu'à proposer des choix qui pourront changer quelques aspects de l'histoire de nos personnages. Le jeu proposera également un système de combat hybride (temps réel et tactique) amélioré, mais aussi de nouveaux jobs et personnages jouables, notamment Vincent. Enfin, comme on a pu le voir lors de la bande-annonce de la Gamescom 2026, les Armes Rubis et Émeraude et Ultima seront de retour et représenteront un contenu de fin de jeu extrêmement difficile. Un challenge pour les plus acharnés, donc.