Naoki Hamaguchi continue de se prêter au jeu des interviews dans l’espoir de faire grimper l’attente des fans de la trilogie FF7 Remake. Et ce dernier a un indirectement un message à leur faire passer : ce n’est pas la fin qui compte.

Après presque dix ans de développement, la trilogie FF7 Remake se terminera avec son troisième volet, Revelation, attendu au printemps 2027. Un ultime épisode qui refermera un chapitre important de Square Enix, mais qui conclura aussi une relecture assumée du classique de 1997. Naturellement, les vétérans du jeu PS1 se demandent comment FF7 Revelation va se terminer. Après les libertés prises par les deux premiers jeux, les théories autour du destin de Cloud, Aerith et consorts sont au cœur de nombreuses préoccupations. Une obsession que le réalisateur Naoki Hamaguchi appelle à tempérer.

La fin de FF7 Revelation n'est pas le plus important selon son directeur

Dans un entretien accordé au média japonais Automaton, le directeur de la trilogie reconnaît avec humour que les joueurs ont tendance à ne retenir que ce qu'ils veulent entendre. Surtout quand ses propos ont largement été tordus, au point que certains sont persuadés qu’il leur a promis une fin heureuse, alors qu’il n’en est rien. « Les gens se concentrent uniquement sur les choses qu’ils veulent entendre », plaisante-t-il, avant de rappeler qu’il n’a jamais confirmé quoi que ce soit à un média sur la nature de la fin de FF7 Revelation. Surtout, Hamaguchi lance un appel aux fans : d’arrêter de se focaliser uniquement sur la conclusion du jeu.

« Je ne veux pas que les gens se concentrent uniquement sur la fin. », explique-t-il. Son souhait serait plutôt, qu’une fois que le générique défile, qu’ils regardent tout le chemin parcouru avec les personnages, les émotions ressenties lors de l’aventure, plus que juger l’expérience entière seulement à l’aune de ses ultimes minutes. Entre ceux qui espèrent une fin fidèle à l’original et ceux qui souhaitent que Square Enix aille au bout de cette relecture, il y aura fatalement des déçus.

Jusqu’à la sortie, Hamaguchi devrait cependant prendre un malin plaisir à entretenir le mystère. Dans cette même interview, il explique en effet que la fin de FF7 Revelation pourrait être « totalement fidèle à l'original » ou « quelque chose de complètement différent ». Ou peut-être que la vérité se situe entre les deux ? La seule promesse qu’il s’accorde à faire, c'est celle d’une véritable conclusion, qui ne se terminera plus sur un nouveau cliffhanger pensé pour préparer une suite. La fin de FF7 Revelation a bien vocation à définitivement clore la trilogie. Si DLC il y a, ce seront bien des histoires non racontées pendant les événements de la trilogie, voire avant.

Tifa et Aeris dans FF7 Rebirth. © Square Enix

9 DLC en préparation pour Final Fantasy 7 Remake 3 ?

Rappelons en effet qu’Hamaguchi a laissé la porte ouverte à d’éventuelles extensions commercialisées après la sortie de FF7 Revelation. En mai dernier, il expliquait à Ntower que l’éventualité d’un DLC « au-delà de FF7 Remake dépendrait finalement du niveau de soutien que les fans continueront d’apporter à Final Fantasy 7. Aussi bien en tant que jeu qu’en tant que franchise. S’il y a une demande importante, nous serons certainement ouverts à explorer ces possibilités de façon proactive. »

Soutien qui s’est déjà amplement manifesté sur les réseaux sociaux et les forums. Les entrailles de l’Epic Games Store ont même laissé suggérer l’arrivée de 9 DLC et d’un « Story Pass », qui s’apparente à season pass vraisemblablement consacré aux extensions narratives. Autrement dit, Square Enix pourrait préparer une série de contenus additionnels après la sortie de FF7 Revelation pour en prolonger l’histoire, comme FF15 pendant son temps. On lui souhaite cependant un destin plus heureux. Square Enix n’a fait aucun commentaire officiel à ce sujet.

Source : Automaton