Dans le cadre d'un panel spécialement consacré à l'intégralité de la trilogie FF7 Remake, son directeur Naoki Hamaguchi et le directeur des combats Teruki Endu ont naturellement parlé de Revelation le dernier épisode à venir le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 7. Plus précisément, ils ont évoqué ce qu'ils espèrent véhiculer pour une fin qui appartiendra à chaque joueur de façon aussi unique que possible et sur certaines mécaniques exclusives à ce final qui s'annonce épique.

FF7 Revelation veut proposer un final émouvant et innovant par rapport au jeu original pour surprendre les joueurs

De manière symbolique, le directeur de la trilogie FF7 Remake et donc de Revelation a conclu le panel dédié à ce très gros morceau de l'histoire récente de Square Enix en évoquant justement la fin du troisième épisode de la nouvelle version de l'épopée iconique de Cloud et sa bande. Naoki Hamaguchi a ainsi tenu à demander aux joueurs de vivre cette conclusion à leur manière au lieu de la chercher par d'autres moyens, notamment du fait de son impact émotionnel et de la manière dont les scénaristes et développeurs lui ont donné forme.

« Le projet de la trilogie FF7 Remake a été une aventure que nous avons partagée avec nos joueurs au fil de nombreuses années. C'est précisément pour cela que nous espérons que vous vivrez son dénouement avec Revelation non pas comme quelque chose qu'autrui vous explique, mais bien comme une expérience qui vous appartient personnellement. Nous espérons qu'en atteignant ce moment ultime, les joueurs porteront en eux le poids de leur propre parcours ainsi que toutes les émotions accumulées en chemin », a expliqué Naoki Hamaguchi.

Chaque épisode de la trilogie FF7 Remake prenait un virage assez différent par rapport au jeu original, offrant une autre justification de donner une seconde vie au titre légendaire original, et Revelation ne devrait pas déroger à la règle. Rendez-vous à partir du 8 avril 2027 pour découvrir ce que Square Enix a préparé pour ce final en apothéose à bien des égards.

Un panel autrement dédié aux autres grosses nouveautés à attendre sur Revelation

Outre une conclusion dédiée à la fin de FF7 Revelation, ce panel autour de la trilogie a également traité de quelques-unes des nouveautés majeurs de ce dernier épisode, avec notamment les deux nouveaux personnages jouables que sont Cid, le pilote du vaisseau volant au cœur de l'exploration du monde ouvert de Revelation, qui manie une lance magique et partageant une symbiose avec un dragon de vent ; et Vincent, une sorte de chasseur de prime vampirique maniant un pistolet et capable de se transformer en bête monstrueuse.

La partie du panel dédiée à FF7 Revelation a également de nouveau évoqué le système FITS, qui permet d'assigner de nouveaux traits aux personnages pour drastiquement changer leur style de combat. En guise d'exemple, nous avions une Tifa plus portée sur la magie que les arts martiaux, ou un Cloud plus axé sur un rôle de tank, entre autres exemples à découvrir à la sortie de Revelation au printemps prochain.

Source : PAX sur YouTube