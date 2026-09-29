Pour les fans de Final Fantasy, c’est un chapitre important de l’histoire de la franchise qui prendra fin le 8 avril 2027. En effet, sept ans après la sortie de FF7 Remake, Square Enix viendra mettre un terme à la trilogie FF7 avec FF7 Revelation, attendu de pied ferme par des millions de joueurs. Pour d’autres, cela pourrait alors être l’occasion idéale d'enfin partir à la découverte de ce monument du JRPG, dont les origines remontent à la PS1. Et justement, est-il recommandé par le studio de bien connaître la version de 1997 avant de se lancer dans ce vaste remake ?

Faut-il jouer au FF7 original avant la sortie de FF7 Revelation ?

La question, qui fait indubitablement débat auprès des fans depuis des années, a récemment été posée par GamesRadar+ à Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Revelation. Et sa réponse est sans appel : les fans ont à ses yeux « tout à fait raison » de recommander aux néophytes de terminer le FF7 original avant de se lancer dans cette trilogie remake. « L’intrigue de FF7 est profondément ancrée dans l’histoire [et] le récit de la série Remake en tant qu’élément à part entière de cet univers », a en effet déclaré le créateur du jeu.

Car pour ceux qui l’ignoreraient encore, la trilogie FF7 Remake n’est pas un simple remake de la version originale. Au contraire, Square Enix a ici voulu aller encore plus loin en faisant ce que l’on pourrait appeler une « méta-suite », dont l’intrigue ne se contente pas simplement de raconter la même histoire qu’en 1997, mais la prolonge et la modifie même par certains aspects. De quoi permettre, alors, à des jeux comme Remake, Rebirth et Revelation d’exister en marge du FF7 d’origine, qu’ils viennent compléter plutôt que remplacer.

« Si vous connaissez l’intrigue originale et que vous arrivez à repérer ce qui change ou ce qui semble sur le point de changer, vous vous amuserez davantage et vous en tirerez davantage de plaisir », explique par conséquent Hamaguchi à GamesRadar+. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que connaître la version de 1997 est indispensable pour apprécier la trilogie FF7 Remake. Après tout, cette dernière a aussi « été conçue de telle sorte que même quelqu’un qui n’a jamais joué à l’original puisse se lancer dans n’importe quel volet et vivre une expérience formidable ».

© Square Enix

Hamaguchi a son avis, mais il n’y a pas de mauvaise approche

C’est d’ailleurs pourquoi le créateur de FF7 Revelation estime que commencer par les remakes peut également avoir du sens pour les néophytes. « On pourrait aussi voir les choses sous un autre angle et dire qu’il vaut peut-être mieux commencer par la série Remake pour une raison différente », a-t-il ainsi ajouté. Par exemple, découvrir cette histoire avec la « splendeur graphique » des derniers jeux pourrait rendre « l’impact émotionnel plus facile à ressentir que dans l’original » selon lui. « Ce serait peut-être aussi une meilleure façon de procéder ».

Vous l’aurez compris donc, si Hamaguchi a assurément son avis personnel sur la question, la finalité reste que cela dépend des goûts de chacun et de l’expérience que recherchent les joueurs en partant à la découverte de l’univers de Final Fantasy 7. « Ce n’est pas aussi tranché qu’on pourrait le croire », conclut le réalisateur de FF7 Revelation. L’avantage, maintenant, c’est que ceux qui le souhaitent ont encore quelques mois devant eux pour prendre leur décision et passer à l’action en vue de l’arrivée de ce dernier opus.

Source : GamesRadar+